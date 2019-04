LAURA PETROLITO UCCISA E GETTATA NEL POZZO/ 30 anni a ex Paolo Cugno: padre “Mostro”

Condanna a 30 anni con rito abbreviato, nonostante la famiglia della vittima sperasse nell’ergastolo e invece la difesa dell’uomo in una sentenza a 20 anni: è stata una giornata di tensione presso il Tribunale di Siracusa dove si è messo per adesso un punto sul brutale omicidio della giovane mamma Laura Petrolito, assassinata e il cui cadavere fu occultato dal suo ex Paolo Cugno il 17 marzo del 2018. Come è emerso tuttavia nel corso dell’odierna puntata de La Vita in Diretta, i legali del killer presenteranno ricorso in appello, nonostante Cugno non abbia mai mostrato segni di pentimento anche perché, a loro dire, sarebbe portato di una forma di psicopatia. Di diverso avviso Andrea Petrolito, papà di Laura, che in lacrime non esita a chiamare “mostro” l’uomo che le ha strappato la figlia che ha lasciato pure due figli piccoli, annunciando che continuerà a combattere e chiedere giustizia per un crimine per il quale non basta la condanna a 30 anni ma vorrebbe fosse comminato l’ergastolo. (agg. di R. G. Flore)

NIENTE ERGASTOLO PER IL KILLER

E’ giunta oggi la sentenza a carico di Paolo Cugno, operaio 27enne di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa ed accusato di aver ucciso nella notte del 17 marzo 2018 Laura Petrolito, sua ex compagna. Il processo a suo carico, come ricorda Meridionews, si è celebrato con rito abbreviato condizionato e si è concluso con la condanna a carico dell’imputato a 30 anni di reclusione. Il giovane dopo aver ucciso Laura a coltellate aveva provato ad occultarne il cadavere in un pozzo artesiano in contrada Tradituso, in una zona di campagna a nord del centro abitato. Il suo legale, l’avvocato Giambattista Rizza ha spiegato allo stesso quotidiano che Cugno ha preferito non assistere alla lettura della sentenza. “Lo abbiamo salvato dall’ergastolo”, ha commentato. Il 27enne resta recluso nel carcere di Cavadonna dove è sorvegliato a vista. Anche il pubblico ministero aveva richiesto al giudice la stessa pena a 30 anni. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, Cugno agì in modo violento dando sfogo alla sua follia omicida infliggendo diverse coltellate contro il corpo della sua giovane ex compagna al culmine di una lite.

LAURA PETROLITO, UCCISA DALL’EX PAOLO CUGNO: CONDANNATO A 30 ANNI

Dopo il delitto di Laura Petrolito, uccisa con ben 16 coltellate, i sospetti si concentrarono sin da subito su Paolo Cugno. Il giovane fu fermato dai militari alcune ore dopo il delitto della ragazza e dopo il suo fermo confessò tutto al culmine di un interrogatorio fiume. La difesa aveva sostenuto la sua incapacità di intendere e di volere ma per lo psichiatra Filippo Drago, perito nominato dal gup del Tribunale di Siracusa nel processo per l’omicidio di Laura Petrolito, era perfettamente in grado di intendere e volere mentre uccideva la madre del suo bambino. Cugno anche oggi “non presenta segni o sintomi di specifiche patologie psichiatriche”. E’ quanto si legge nella relazione dell’esperto che fa parte degli atti e che ha contribuito a portare alla condanna a trenta anni. In precedenza, il consulente della difesa aveva parlato di schizofrenia che avrebbe inficiato la capacità di Cugno di rendersi conto di quanto stava avvenendo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA