Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 aprile: i numeri vincenti

Eccoci alle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 4 aprile 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 41/2019. Lotto e 10eLotto, in particolare, di nuovo pronti a tagliare il traguardo del concorso di oggi dopo le estrazioni di martedì, i cui risultati sono ormai archiviati. Appuntamento centrale della settimana, un giovedì ricco di sorprese per chi riuscirà a ricevere la fascia di vincitore. Com’è andata l’ultima estrazione? Rivediamo la statistica grazie ai dati ufficiali diffusi dall’agenzia Agipro News. Il Lotto vince la sfida grazie ai 240 mila euro registrati a Napoli. Una vincita interessante che è entrata di diritto nella Top 5 dell’anno e totalizzata grazie ad una quaterna sulla ruota campana. 27 mila euro per un terno centrato invece a Roma grazie a tre numeri giocati sulla ruota capitolina, mentre 28 mila euro sempre per la città più importante d’Italia. La prima vincita del 10eLotto ammonta a 100 mila euro: un 9 Doppio Oro che un giocatore di Palermo ha realizzato anche grazie all’estrazione frequente. Cesena al secondo posto con 20 mila euro ed un 9, mentre 20 mila euro per la provincia di Bari. Un giocatore di Santeramo in Colle ha indovinato un 7 con opzione Doppio Oro.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Sempre più ricco il Jackpot del SuperEnalotto, che questa sera regalerà a tutti i giocatori la possibilità di vincere 130,4 milioni di euro. La sestina vincente non è stata registrata da alcuno degli appassionati e continua a sfrecciare più veloce di quanti vogliono fermare la sua corsa ad ostacoli. L’ultimo concorso ha regalato a tanti appassionati la possibilità di raggiungere le vette più alte grazie alle quote secondarie. Un piccolo rialzo rispetto a quanto accaduto nell’appuntamento precedente e che vede il ritorno del 5 al primo posto della classifica. Oltre 51 mila euro per un premio regalato a quattro giocatori e tre vincitori invece per il 4+ da oltre 37 mila euro. 3+ invece per i 123 partecipanti che hanno indovinato il premio da 2.744 euro, mentre 561 tagliandi vincenti per il bottino del 4, del valore di 372,62 euro. Passiamo quindi al 3 da 27,44 euro, destinato a 22.861 appassionati, che si uniscono ai 368.857 vincitori che con il 2 hanno guadagnato 5,27 euro a testa. 100 euro per i 2.240 vincitori del 2+, mentre i 10 euro dell’1+ sono stati assegnati a 13.842 appassionati. Infine abbiamo i giocatori collegati alla vincita dello 0+, un premio da 5 euro che in questa nuova occasione ha premiato 29.858 persone.

LOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti stanno per prendere vita fra poche ore, grazie ad una nuova estrazione che di sicuro sarà ricca di emozioni. Siamo ad un passo dal concorso ed ancora molto giocatori non avranno trovato i numeri utili da giocare. La nostra Rubrica non salta un solo appuntamento, per tre volte alla settimana. E non potrebbe mancare nemmeno oggi, per aiutare tutti gli appassionati ancora in difficoltà, sia per il Lotto che per il Superenalotto. Partiamo dalla news e poi scopriamo insieme l’analisi della smorfia napoletana. Poco tempo fa è stata scoperta nella regione americana dell’Oregon un fungo dalle dimensioni giganti, raro e antico. Più di 2.400 anni d’età ed una grandezza di quasi 9 mila metri quadrati. Il fungo è quindi il più grande organismo esistente sul nostro pianeta ed uno dei più letali che si possa incontrare. Lo strato bianco che lo ricopre nella maggior parte dell’anno riesce a rendere il fungo parassita mortale per tutta la vegetazione circostante. I numeri della smorfia: abbiamo il fungo, 43, il gigante, 24, l’antico, 10, il mortale, 61, ed il parassita, 27. Come Numero Oro scegliamo invece l’organismo, 78.

COME LO SPENDO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot per la serata di tutti gli appassionati, che ancora una volta oggi potranno concorrere alla sfida a premi della Sisal. Avete già pensato a come investire il vostro bottino? A prescindere dal suo valore, il dubbio dei nuovi vincitori sarà proprio come affrontare subito una prima spesa, nei minuti successivi alla vittoria. La nostra Rubrica si occupa proprio di alleviare la confusione di molti, grazie all’aiuto dei progetti lanciati su KickStarter. Oggi parliamo di Tombot, un robot dalle sembianze canine che imita l’aspetto dell’animale e che può essere uno strumento utile per aiutare chi soffre di depressione, ansia, solitudine, frustrazione ed altre patologie magari legate all’età anziana. Prendersi cura di un vero cane può essere impossibile per qualcuno, ma Tombot assicura il meglio delle interazioni fra essere umano e animale. Compagno per eccellenza, prendersi cura di Tombot Puppy regalerà il sorriso ai felici amici umani. Un dispositivo che sfrutta la pet therapy: gli studi confermano che la compagnia degli animali aiuterebbe a ridurre l’assunzione delle medicine per la cura dell’ansia ed altri tipi di trattamenti. Solo tre giorni di tempo prima che l’asta venga chiusa ed un goal da oltre 17 mila euro che è stato invece già centrato.



