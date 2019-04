Lucia Panigalli/ “Il mio ex dal carcere pianificò mio omicidio per la seconda volta”

Lucia Panigalli è stata la protagonista di una lunga intervista per la trasmissione Chi l’ha visto per raccontare la sua incredibile storia di violenza e paura a causa del suo ex, Mauro Fabbri, un uomo insospettabile, apparentemente gentile e non violento trasformatosi però nel suo peggiore incubo. “Oggi mi sento come una persona a cui hanno diagnosticato un cancro, so di poter stare bene fino a febbraio 2020, che secondo i miei calcoli lui dovrebbe uscire dal carcere. Secondo la sua privacy io non ho diritto a sapere quando lui uscirà. Dopo quella data, ciò che succederà io non lo so…”, ha esordito la donna ai microfoni di Raitre prima di ripercorrere la sua storia. A breve, infatti, uscirà dal carcere l’uomo che ha tentato di ucciderla per due volte. “L’ho conosciuto in una sala da ballo, io ho sempre avuto la passione del ballo… è stato all’inizio un flirt, poi io sono una passionale mentre lui è molto freddo e calcolato. Adesso mi sento di dire un anaffettivo. Sembrava timido, chiuso, riservato, ogni tanto avevamo degli scontri, ci lasciavamo ma dopo qualche settimana tornavamo insieme, fino a 18 mesi dopo quando io gli dissi di volerlo lasciare e lui disse che era d’accordo”. La loro relazione termina dopo un anno e mezzo nel gennaio del 2010 e apparentemente in comune e pacifico accordo. In realtà, da quel momento iniziò per Lucia un vero incubo: “iniziò un’attività da stalker, mi chiamava spesso al telefono per chiedermi sempre perchè avevamo chiuso, ad un certo punto ho smesso di rispondere e me lo sono ritrovato in tutti i posti, soprattutto di notte quando tornavo dal turno di lavoro, vedevo i suoi fari dietro e pensavo che lo faceva per proteggermi”.

LUCIA PANIGALLI E LA VIOLENTA AGGRESSIONE

Lucia Panigalli il 16 marzo 2010 rientra a casa nel cuore della notte e viene aggredita brutalmente nel cortile al di fuori della sua abitazione, nelle campagne in provincia di Ferrara. “Sono scesa dall’auto come facevo di solito, mentre la chiudevo dall’angolo buio ho visto la figura di un uomo con passamontagna con un coltello in mano, mi è corso incontro, mi ha preso subito”, ha ricordato. “Appena l’ho visto gli ho chiesto chi fosse e lui mi ha risposto con un sussurro tipo film dell’orrore, ‘ti uccido’, sottovoce, non so quante volte, forse voleva camuffare la voce ma io l’ho riconosciuta”. Per Lucia si trattava proprio di Mauro, al quale tolse subito il passamontagna: “ho visto il viso di quest’uomo che non aveva nulla di empatico, di umano, questi occhi sbarrati, le pupille dilatate, questa mancanza di umanità nell’espressione e poi il ricordo successivo è che io ero per terra, lui sopra di me e io provavo a difendermi dal coltello, ho iniziato a vedere tanto sangue…”. Mauro smise con le coltellate solo quando la lama si staccò dall’impugnatura. A quel punto cercò di ucciderla a calci, “mi ha preso per i capelli sbattendola più volte per terra per tramortirmi, quindi ha iniziato a tirarmi calci alla testa, ne ho presi così tanti… appena riuscivo ad alzarmi in piedi lui mi riprendeva, fino a che non sono riuscita a suonare il campanello, mio figlio ha aperto la porta e mi ha salvato”.

MAURO FABBRI: SECONDO OMICIDIO PROGETTATO IN CARCERE

Lucia finisce in ospedale con varie lesioni in tutto il corpo, Fabbri viene invece indagato per tentato omicidio premeditato aggravato e sottoposto a processo. Il primo dicembre 2010 viene condannato a 9 anni e 4 mesi con rito abbreviato ma solo nel 2012, con sentenza definitiva, viene arrestato. Lei riesce a tirare un sospiro di sollievo “ma non mi sono mai sentita al sicuro”, racconta. “Nel marzo 2016 sono stata convocata dal maresciallo che mi ha notificato un avviso di garanzia alla persona offesa, quando ho letto le motivazioni si è spenta la luce per un attimo. Non poteva essere vero”. In quel documento c’era scritto che il suo ex era indagato perchè dal carcere aveva organizzato con altre persone il suo omicidio, dando tutte le indicazioni ed il prezzo. Fabbri fu quindi sottoposto a processo che si chiude a fine 2017 con un clamoroso colpo di scena: “viene assolto perchè il reato non è preveduto dalla legge, in base all’art 115 del codice penale che dice che non si possono fare processi alle intenzioni”. Per i giudici si è trattato di un “quasi delitto”, dunque non condannabile. Assoluzione confermata anche in Appello. “Io al momento ho perso tutte le speranze, non ci credo più. Mentre tramava di uccidermi, gli sono stati concessi 225 giorni di libertà anticipata per buona condotta. Non mi riconosco più in questo Stato, mi sento in pericolo. Sto annunciando la mia morte da tanto tempo ma nessuno fa niente!”, ha chiosato la donna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA