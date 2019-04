Luigi Celentano/ Che fine ha fatto Gigino Wifi? Il padre “labirinto troppo complesso”

Che fine ha fatto Luigi Celentano, da tutti conosciuto come “Gigino Wifi” per la sua mania di essere sempre costantemente connesso? Del giovane si sono perse le tracce due anni fa dall’abitazione in cui viveva con la madre e con il compagno di quest’ultima. La trasmissione Chi l’ha visto, in preda ad un terribile dubbio, ha deciso di riaccendere i riflettori sul caso ed è tornata da Giovanni, il padre di Luigi: “E’ un vicolo cieco, non si può uscire, non puoi fare niente”, ha commentato l’uomo, che sognava di diventare un artista. “Non ci sta niente da fare, è un labirinto troppo complesso”. La scomparsa del figlio, infatti, resta un mistero. Dove si trova il figlio sparito ad appena 18 anni? Il padre continua a non darsi risposte e si limita a commentare: “Devo distrarmi sennò muoio appresso a lui. Sai cos’è un buco nel cuore, un tubo… un tubo nel cuore? E’ la stessa cosa, è uguale”. L’uomo sente di avere proprio un tubo nel cuore, è un padre che soffre e che reagisce come può alla scomparsa del figlio. Luigi è sempre stato un ragazzo sensibile ed estroso al tempo stesso, sogna la grande città dove poter essere se stesso, lontano dai bulli che lo avevano spesso aggredito. Suo figlio non poteva permettersi l’ultimo modello di cellulare né vestiti alla moda. Una circostanza confermata anche dal padre. Forse anche per questo veniva emarginato e bullizzato. E’ scappato per questo? Ma se così fosse, perchè non ha mai chiamato i suoi genitori o l’amata nonna?

LUIGI CELENTANO, SCOMPARSO DUE ANNI FA: RESTA IL MISTERO

Luigi Celentano scompare nel nulla da Meta di Sorrento la notte del 12 febbraio 2017. Già dal pomeriggio il giovane appariva agitato e nervoso, continuava a ripetere di essere in pericolo e sotto minaccia, come confermato anche da mamma Fulvia. Nella notte della sparizione accadono cose strane. Tra l’1.30 e le 2 di notte succedono due cose importanti: Luigi percorre una strada stretta che porta a casa dello zio. “Voleva essere portato fuori, mi diceva che lo avrebbero ucciso, mi voleva dare questo telefonino e 20 euro che lui aveva”, ha spiegato l’uomo. Luigi continua ad essere molto agitato e scappa. Il secondo elemento importante è il fermo avvenuto poco prima delle 2.00 da una pattuglia dei carabinieri. Ai militari però non dice di essere in pericolo ma spiega di dover andare a pescare con gli amici. Ma il ragazzo giunse davvero a Vico Equense? Potrebbe essere stato raggiunto da chi voleva fargli del male? La sensazione è che nessuno si sia più occupato del caso del giovane Gigino Wifi, ad eccezione della trasmissione di Raitre.

