Mafia nigeriana a Palermo: 13 arresti/ 2 capi si pentono: blitz al mercato di Ballarò

Blitz a Palermo nei confronti della mafia nigeriana. Grazie a due pentiti di spicco le forze dell’ordine hanno potuto arrestare 13 persone, tutte affiliate al gruppo degli Eiye. Di queste, come ricorda Repubblica, sette sono state arrestate a Palermo, nel noto quartiere Ballarò, due a Catania, mentre i restanti tre avevano lasciato la Sicilia e sono stati catturati a Castelvolturno, Treviso e Vicenza. Un’operazione, quella della squadra mobile palermitana, scattata durante la notte fra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile, e tutti i 13 finiti in manette sono accusati di associazione mafiosa. Una mafia, quella nigeriana, che si sta radicando sempre più sul nostro territorio. Gli Eiye, ma anche i Black Axe, già decapitati tre anni fa, e pare vi siano anche i Vickings: «Gruppi che sono come le diverse mafie italiane – le parole di un esperto – Cosa nostra, ndrangheta, camorra». Gestiscono il traffico di droga e la tratta delle donne, e una di queste si è ribellata, facendo scattare l’indagine che ha poi portato agli arresti di oggi.

MAFIA NIGERIANA A PALERMO: 13 ARRESTI

Negli Eiye si entra solamente tramite un rito, come succede spesso e volentieri in altri gruppi criminali: il nuovo affiliato viene spogliato quindi spinto a terra e preso a calci e pugni. Dopo di che lo stesso viene costretto a bere un intruglio del suo sangue e delle sue lacrime: «Avvicinano del peperoncino sulla testa e la faccia – prosegue l’esperto di mafia nigeriana – intanto, feriscono il corpo con un rasoio. Il peperoncino fa lacrimare l’occhio, loro raccolgono la lacrima che viene mescolata con il sangue delle ferite. Lacrime e sangue vengono mescolate con alcol, riso e tapioca, viene chiesto di giurare fedeltà e totale silenzio sulle pratiche dell’organizzazione». A quel punto, entrato nell’organizzazione, il nuovo adepto deve pagare una somma al capo e diventa schiavo di tutti i componenti, essendo l’ultimo arrivato. Inizia così la “carriera” mafiosa, con una gerarchia scalabile solo grazie al numero di reati commessi.

