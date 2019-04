Maicol Traetta, chi è/ Rapper a letto con minorenne accoltellato da padre fidanzata

E’ Maicol Traetta, giovane rapper dei 167 Crew, band di hip hop i Malnate (Varese), la vittima dell’assurdo accoltellamento avvenuto ieri a Vedano Olona. Le sue generalità, inizialmente rimaste oscure, sono state rese note solo nella giornata di oggi quando è stato possibile fare maggiore chiarezza su quanto accaduto intorno alle 7 del mattino di ieri, 3 aprile. Il rapper, secondo quanto trapelato da AffariItaliani.it, stava dormendo con la fidanzata minorenne nell’abitazione di famiglia a Vedano Olona, quando è stato aggredito a coltellate da Salvatore Genovese, padre della giovane 17enne. Sarebbe stata proprio quest’ultima ad allertare i soccorsi dopo essere stata svegliata dalle urla disperate del ragazzo 26enne. Maicol è stato trasferito d’urgenza, in gravi condizioni, all’ospedale di Circolo di Varese dopo l’arrivo del 118 e dei carabinieri. Dalle prime ricostruzioni dei militari, pare che il padre 49enne della ragazzina abbia accoltellato il rapper per via del parere non favorevole rispetto alla relazione della minorenne con Traetta. A lui avrebbe rimproverato di aver condotto la figlia sulla “cattiva strada”.

MAICOL TRAETTA, RAPPER ACCOLTELLATO DAL PADRE DELLA FIDANZATA

Maicol Traetta, secondo quanto emerso, sarebbe stato colpito tre volte con un coltello da cucina. Così come il suo aggressore – arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato (domani è in programma l’udienza di convalida del fermo) – anche il rapper avrebbe dei precedenti. In seguito all’aggressione subita, ha riportato ferite importanti all’addome ed al torace ed è stato successivamente sottoposto ad intervento chirurgico. Attualmente si trova in terapia intensiva, in prognosi riservata. Maicol Traetta, in arte Master Traetta è molto noto soprattutto nella zona del Varesotto tra gli appassionati di musica hip hop. Secondo quanto emerso da VareseNews, pare che le prime cure prestate al ragazzo dopo l’intervento chirurgico siano facendo il loro effetto ma sarebbe ancora troppo presto per dichiararlo del tutto fuori pericolo.

