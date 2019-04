Maria Antonietta bruciata dall’ex Ciro Russo/ “Affido tutti i miei dolori a Dio”

Prosegue il percorso di ripresa di Maria Antonietta Rositani, una delle ultime vittime di violenza e sfuggita all’ennesimo femminicidio da parte dell’ex marito Ciro Russo. La donna di Reggio Calabria, fu bruciata lo scorso 12 marzo dall’uomo, che le gettò addosso del liquido infiammabile provocandole gravissime ustioni sul 50% del corpo. Russo evase con l’obiettivo di ucciderla ma la donna continua a lottare con tutte le sue forze al fine di poter raccontare il suo dramma con la stessa determinazione con la quale ha reagito alle fiamme. Da quasi un mese, Maria Antonietta è ricoverata nel Centro Ustioni di Bari dove è coccolata da medici ed infermieri. Proprio durante il suo ricovero la donna ha appreso della morte del suo amato bassotto, il cagnolino anche lui presente sul luogo della tragedia ma che è rimasto ucciso dalle fiamme dell’uomo. Gli spettatori di Chi l’ha visto si erano resi disponibili a regalare un nuovo cucciolo alla sua famiglia e proprio le telecamere del programma di Raitre sono tornare ancora una volta in ospedale per raccogliere le nuove dichiarazioni di Maria Antonietta.

MARIA ANTONIETTA BRUCIATA DALL’EX: COME STA?

“Procede con tanti dolori, tanti, tanti, tanti. Io però affido questi dolori a Dio e gli chiedo di darmi la forza di poterli sopportare”: queste le nuove dichiarazioni di Maria Antonietta Rositani dal suo letto di ospedale a Bari, dove è in cura da alcune settimane. Ora il suo prossimo obiettivo sarà quello di riabbracciare i suoi figli che non vede dal giorno della tragedia. “Me lo auguro con tutto il cuore, soprattutto il piccolino che mi cerca”, ha spiegato. I medici intanto le hanno inserito delle placche nel visto e ora la speranza della donna è che abbiano funzionato al fine di farsi vedere sai suoi bimbi. Durante questo percorso la donna è circondata da un grande affetto che la stessa ha definito “la cosa primaria, perchè tutti i giorni appena mi sveglio apro internet e vedo miliardi di persone che mi danno il buongiorno e mi chiedono come sto. Mi arrivano un sacco di lettere anche in ospedale”. “Io mi trovo qui perchè il mio ex marito era agli arresti domiciliari e ha percorso 400 chilometri da Napoli a Reggio Calabria come se nulla fosse”, ha ribadito. Alla notizia dei bassotti che gli spettatori del programma vorrebbero donare a lei ed ai suoi bambini, la donna ha manifestato grande gioia.

