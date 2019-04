Morgan ha bestemmiato?/ Video, la presunta imprecazione a Live Non è la d’Urso

Marco Castoldi in arte Morgan, ieri sera è stato il protagonista assoluto dell’uno contro tutti in diretta con Barbara d’Urso, nel corso del suo show Live – Non è la d’Urso. Il cantautore di Monza, ha dovuto rispondere a svariate accuse fino alla sospetta bestemmia. Ospite della nostra Carmelita, l’ex compagno di Asia Argento che sta per indossare i panni di vocal coach di The Voice Of Italy, secondo ciò che riferisce la rete, avrebbe pronunciato una imprecazione mentre si confrontava con Ivan Cattaneo. Castoldi, piegato in avanti con le mani sulla faccia, avrebbe pronunciato una presunta parola blasfema. Attualmente da parte dell’artista non c’è stata nessuna replica e il video, nonostante sia presente (lo aggiungeremo anche noi alla fine del pezzo), non appare molto chiaro. Ed infatti Morgan, con le mani sul volto, avrebbe in qualche modo “coperto” la sua apparente imprecazione.

Morgan ha bestemmiato? Ecco il video

Morgan, nel corso del suo uno contro tutti, ha dovuto parlare anche delle sue ex. In particolare, si è parlato di Jessica Mazzoli, giovane ragazza con cui Marco Castoldi ha avuto una figlia, Lara. Jessica era stata ospite della d’Urso qualche mese addietro, dove ha parlato del passato proprio in compagnia del cantautore. Lei aveva dichiarato che lui non vedeva la figlia e non pagava nemmeno il suo mantenimento. Poi il discorso si è spostato su Asia Argento, vittima di numerosi e recenti scandali. Durante l’intervista il coach di The Voice Of Italy si è dovuto confrontare con gli ospiti presenti all’interno delle sfere e tra questi, abbiamo ritrovato: Veronica Satti, Elenoire Casalegno, Ivan Cattaneo. Anche Vittorio Sgarbi ha voluto esprimere il suo punto di vista sulla questione legata ad Asia Argento. Morgan quindi, si è scaldato notevolmente affermando che se non fosse stato pagato, avrebbe lasciato subito lo studio. A seguire, il presunto video della bestemmia, giudicate voi!





