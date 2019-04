Pietro Conversano, finanziere scomparso/ Cercato anche in Svizzera “risolviamo tutto”

Dal 13 febbraio scorso non si hanno più notizie di Pietro Conversano, conosciuto da amici e parenti come Piero, 52enne di Fasano, appuntato della Guardia di Finanza di stanza a Monopoli. Piero vive con la sua famiglia e proprio la notte di quasi due mesi fa, intorno alle 4:00, esce di casa. La moglie crede che stia andando al lavoro, in realtà il finanziere parcheggia la sua auto nei pressi della sua caserma e da quel momento scompare nel nulla. La trasmissione di Raitre, Chi l’ha visto, si è occupata del giallo trasmettendo l’appello dei genitori di Pietro, Leonardo e Isabel, angosciati dopo oltre 49 giorni di silenzio inspiegabile: “Piero, figlio mio, se ci stai ascoltando pensi al dolore che ci hai lasciato. Se vuoi, facci sapere qualcosa, qui stiamo soffrendo tutti, i tuoi figli, tua moglie, mamma, parenti e amici. E se non vuoi, facci sapere almeno se stai bene. Ti prego… torna, se hai qualche problema lo risolveremo insieme”, il disperato appello del padre. A parlare alle telecamere del programma anche Angela, sorella di Pietro Conversano: “Quello che posso dirti è che qualunque sia il motivo che ti ha fatto allontanare, torna, i problemi si risolvono, ti amiamo e vogliamo che ritorni da noi, ci manchi, ci manca il nostro punto di riferimento, torna ti prego!”.

PIETRO CONVERSANO, FINANZIERE SCOMPARSO DA FASANO: GLI APPELLI DELLA FAMIGLIA

Si tratta di un allontanamento volontario, quello di Pietro Conversano? Al momento la sua scomparsa resta un mistero e Federica Sciarelli ha voluto porre l’accento anche sull’importante lavoro svolto dall’uomo e ora seriamente messo a rischio dalla sua lontananza immotivata. La sua famiglia ha anche pensato che potesse essersi diretto in Svizzera, dove è nato e dove ha vissuto fino a sette anni. Lì Piero ha dei fratelli ma nessuno di loro ha avuto sue notizie ed anche loro hanno voluto rivolgere un appello al finanziere scomparso. Rafael, uno dei fratelli, ha commentato: “Non so quello che sia successo, qualsiasi cosa sia successo o che tu abbia fatto, è indifferente. Facci almeno sapere dove sei magari, se ti fidi, ti raggiungo almeno per abbracciarti e sapere che non ti manca niente”, le sue parole. Manuela, altra sorella di Piero, ha espresso incredulità rispetto a quanto sarà potuto accadere: “Vogliamo solo sapere se stai bene, noi stiamo male a non sapere nulla, vogliamo solo aiutarti”, ha ribadito anche lei. Non è chiaro se dopo aver lasciato l’auto abbia o meno preso un treno. Di certo è che 49 giorni senza notizie iniziano davvero a destare grande preoccupazione.

