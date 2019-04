Prato, troupe Rai aggredita da nomadi in discarica/ Salvini, “Solidarietà a stampa”

Una troupe della Rai è stata aggredita da un gruppo di nomadi mentre stava realizzando un servizio in una discarica abusiva di Prato: secondo quando raccontato dalle due giornaliste in servizio presso la Testata Giornalistica Regionale di Firenze (Giulia Baldi e la sua collaboratrice Daniela Pecar), tre donne le hanno avvicinate questa mattina mentre erano al cimitero di Paperino, prima minacciandole e poi percuotendole e cercando di mettere le mani sulla loro attrezzatura. Le due inviate stavano infatti documentando il sequestro di una discarica abusiva e stando al loro racconto sarebbero state aggredite pure delle signore anziane che si trovavano sul posto.

LE REAZIONI DELLA POLITICA ALL’AGGRESSIONE

A stretto giro di posta, il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha pubblicato su Facebook un post in cui ha espresso la sua solidarietà alle due giornaliste e promettendo di essere presente di persona a Prato in vista proprio dello sgombero. Solidarietà alle croniste toscane è stata espressa pure dalla FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) dopo che entrambe hanno presentato denuncia in Questura a Prato e consegnando anche il video della suddetta aggressione da parte di alcune donne nomadi che ora saranno indagate per violenza privata e anche per percosse. Nelle ultime ore è arrivato anche l’intervento di Dario Nardella, primo cittadino di Firenze, che ha parlato di vicenda “inaccettabile e vergognosa” mentre il Governatore della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha ricordato che “il lavoro giornalistico va sempre tutelato” e che troppe volte gli operatori dell’informazione sono sottoposti a “pressioni indebite”.





