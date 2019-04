Raggi, “Conti di Roma Capitale ora in sicurezza”/ Da 2021 fine gestione commissariale

Virginia Raggi, “I conti di Roma Capitale sono finalmente in sicurezza”: nel corso di una conferenza stampa tenuta assieme al viceministro dell’Economia, Laura Castelli, il primo cittadino ha annunciato infatti la fine della gestione commissariale entro il 2021 del Comune e che prevedeva il rientro del debito pregresso. Addio quindi a quello che la stessa sindaca aveva definito alla stregua di una “bad company”, facendo intendere che quest’oggi si chiudono definitivamente col passato e che dunque gli stessi conti sono messi in sicurezza almeno fino al 2048. “Questa operazione libererà risorse per 2,5 miliardi da qui fino a quell’anno a favore del Campidoglio” ha detto la Raggi che punta ora a ridurre gradualmente a partire dal 2021 il carico dell’Irpef che, come è noto, per gli abitanti dell’Urbe Eterna è la più alta fra le città italiane. “Oggi si determina uno spartiacque per Roma e senza dire nulla a nessuno abbiamo iniziato a lavorare da tempo su tutti gli aspetti della gestione del debito” ha rivendicato il primo cittadino che punta simbolicamente proprio al 2021 dato che allora si chiuderà il suo mandato.

RAGGI, “QUESTA E’ LA NOSTRA EREDITA'”

A farle eco, nel corso della conferenza stampa odierna, Laura Castelli: la viceministra in quota Movimento 5 Stelle ha infatti ricordato che la norma di cui ha parlato Virginia Raggi sarà inserita del decreto crescita che oramai è in dirittura d’arrivo in Consiglio dei Ministri e che quindi nel caso di Roma Capitale sarà lo Stato a farsi in parte carico dei debiti. “Si tratta di una operazione win-win che non verrà pagata dai cittadini italiani” ha precisato la Castelli parlando della fine della gestione commissariale del debito della città. Insomma, come ha aggiunto la Raggi, “si tratta della nostra eredità a chi verrà dopo e a farle eco c’era anche Gianni Lemmetti, assessore al Bilancio di Roma Capitale che in Campidoglio ha sottolineato ancora una volta quel credito di 2,5 miliardi di euro che potranno essere investiti in opere cittadini e altri interventi quali la riduzione dell’Irpef.

© RIPRODUZIONE RISERVATA