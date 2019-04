RIVOLTA CONTRO I ROM/ Sindaca Raggi, perché portarli in periferia e non ai Parioli?

Triste, deprimente, lo spettacolo che ancora una volta ha posto Roma sotto i riflettori: la guerriglia a Torre Maura, con mezzo quartiere in strada per impedire che una sessantina di persone di etnia rom, di cui 33 bambini, fossero accolte in una struttura del luogo. Persone, ho detto: prese, spostate dai loro ricetti di fortuna, inadatti all’uomo e tanto più all’infanzia, e messi sotto tutela, in un alloggio decente.

Si può storcere il naso su quanto si trattasse di genitori modello, alla faccia di tutte le chiacchiere sulla diversità di culture, perché chi tratta male i bambini, facendoli crescere tra i rifiuti e mandandoli a elemosinare, non esprime alcuna nobile e antica cultura.

Ma quel che abbiamo visto dai filmati diffusi dai media è inaccettabile, disarmante: e magari l’indignazione riuscisse a disarmare davvero, in senso letterale, la rabbia della gente che ha alzato barricate, dato fuoco ai cassonetti, gridato insulti alle forze dell’ordine. Perché abbiamo visto l’odio, pregiudiziale, razzista, scagliato come un pugnale perfino contro i bambini. E alimentato da frange estremiste che si beano di sopravvivere alla fine delle ideologie rinfocolando perversioni ataviche, che esistono per fomentarlo, l’odio, e si rafforzano come Mangiamorte del suo alito mefitico.

Poi, ci si domanda perché, per l’ennesima volta, sia stata scelta Torre Maura per “ricollocare” situazioni difficili. Se è vero che su 49 Sprar distribuiti nella Capitale ben 15 sono in quel quartiere, forse la gente ha qualche diritto ad essere arrabbiata. Nulla a che fare con la violenza e il razzismo, che cresceranno, se si continuerà a umiliare la periferia, regalando problemi ed emarginazione a chi già la vive.

Perché la cittadina Raggi non ha chiesto alla Difesa una caserma o un alloggio del Comune in altre zone, più ricche e quindi, si direbbe, disponibili all’accoglienza? Ci sarà gente aperta e inclusiva ai Parioli, ad esempio, per fare il nome di un quartiere bene noto anche ai non romani, o a Prati: sono, tra l’altro, i residuali bacini di voti della sinistra di governo, che non avrà difficoltà a farsi carico, idealmente e materialmente, di qualche famiglia complicata. O no?



© RIPRODUZIONE RISERVATA