Roma-Cassino, uomo morto investito da treno/ Valmontone, corpo incastrato sotto mezzo

Valmontone, uomo morto investito da treno in transito sulla linea Roma Cassino: la vittima è deceduta sul colpo, ma resta da chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Come riportano i colleghi di Fanpage, la tragedia si è consumata attorno alle ore 19.15 di oggi, giovedì 4 aprile 2019: sul posto sono immediatamente giunte due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma, supportate da un carro sollevamenti. Un nuovo dramma dopo l’episodio di Parabiago e della Metro B capitolina, non si hanno notizie sulla persona deceduta: Frosinone Today riporta che, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il corpo dell’uomo sia rimasto incastrato sotto la motrice e sul posto sono in corso i lavori dei vigili del fuoco e della polizia ferroviaria.

UOMO MORTO INVESTITO A VALMONTONE: DA CHIARIRE LA DINAMICA DEL FATTO

«Ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra Zagarolo e Colleferro (linea Roma – Napoli, via Cassino) per l’investimento di una persona nella stazione di Valmontone. Riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso, via Formia, per i treni a lunga percorrenza. Sul posto l’Autorità giudiziaria per i rilievi di rito», il comunicato diramato da Rfi sulla situazione a Valmontone. Ricordiamo che sulla tratta Zagarolo Colleferro non transita nessun treno in entrambe le direzioni dalle ore 18.40, attesi aggiornamenti sui lavori delle forze di sicurezza nel corso delle prossime ore: precisiamo nuovamente che non è ancora chiara la dinamica dei fatti e la polfer è al lavoro per capire se sia trattato di un gesto volontario da parte della vittima o di un terribile incidente.

