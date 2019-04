Roma, deraglia Metro A: chiusa stazione Anagnina/ Caos binari, info tratte coinvolte

Non c’è proprio pace per gli utenti della Metro di Roma: mentre tre stazioni sono chiuse e mentre le scale mobili funzionano solo una stazione ogni due in pratica, stamane ci si è messo pure un grave incidente alla stazione Anagnina con un treno deragliato all’improvviso causando il caos nell’ora di punta della mattinata nella Capitale. Siamo sulla linea della Metro A in uno dei capolinea e snodo cruciale del traffico metropolitano che collega il centro alla periferia est della Capitale: attorno alle 4.30 di questa mattina un mezzo di servizio con un gruppo di manutentori è deragliato con il cosiddetto “svio” sui binari causando il blocco della linea completamente fino alle ore 9. 5 ore in sostanza di blocco dopo che l’incidente era avvenuto all’alba, tanto è bastato ovviamente per scatenare il caos nei servizi Atac del mattino con la tratta Cinecittà-Subaugusta-Anagnina che è stata riattivata, al rilento, intorno alle 10. I treni provenienti da Battistini terminavano la corsa alla stazione Subaugusta e quelli per Battistini iniziavano il servizio alla stazione Cinecittà: per l’incidente sono stati attivati i bus sostituti ma le lunghe code dei tanti utenti passeggeri hanno causato il tilt nel traffico cittadino nelle massime ore di punta.

IL DISASTRO DELLA METRO A ROMA

Per alcune ore dunque le stazioni chiuse nella metro A di Roma sono state 4: Anagnina, in forma temporanea, Spagna, Barberini e Repubblica invece da oltre un mese in forma perenne. Il livello del disastro toccato dalla gestione Atac-Campidoglio dell’intera vicenda metro sta raggiungendo limiti inimmaginabili e non si vede ancora la luce in fondo al tunnel. Non serve parlare di «complotto delle metro contro la sindaco Raggi» – come avanzato in settimana da alcuni commentatori, in primis il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio – ma occorre semplicemente osservare quanto Atac scrive sul proprio portale di aggiornamenti live dello status delle proprie linee metropolitane. Oltre alle 3 stazioni (tra le più centrali della Capitale) chiuse, i problemi vengono segnalati anche nelle seguenti stazioni: Manzoni, Lucio Sestio, Giulio Agricola, Porta Furba, Numidio Quadrato, Flaminio, Cipro, Travertino, Anagnina, Ottaviano, Colli Albani, Valle Aurelia e Cinecittà, tutti con scale mobili, montascale o ascensori fuori servizio. Per non parlare della Linea B/B1 e della C con la medesima “moria” di servizi interni alla maggiorparte delle stazioni.

