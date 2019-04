Sarah ‘Karacho’ Pfister, svizzera scomparsa a Milano/ Giallo su graffito “era felice”

Sarah ‘Karacho’ Pfister è una giovane donna svizzera di 36 anni, capelli biondi e occhi azzurri, da alcuni giorni è misteriosamente scomparsa. Prima di sprofondare nel silenzio però, ha postato sulla sua pagina Facebook una foto allegando un messaggio molto preoccupante. Del caso se ne è occupata ieri sera la trasmissione Chi l’ha visto ripercorrendo l’intero giallo. Tutto ha inizio dal quartiere Isola, in via Pola a Milano. Qui Sarah si scatta un selfie con alle spalle un graffito, la sua espressione è seria. Quello scatto sarà caricato poi sul social prima di far perdere le sue tracce. Ma facciamo un passo indietro: Sarah è una ragazza svizzera, vive a Zurigo dove fa l’imbianchina. Ama trascorrere il tempo libero con gli amici sulla neve, in bici, o a seguire la sua squadra del cuore, il Fuessball Club. Lo scorso 21 febbraio è a Napoli con degli amici in occasione della partita di Europa League al termine della quale torna poi a Zurigo. Tutto sembra scorrere normalmente, nessun problema all’orizzonte, fino a mercoledì 20 marzo quando senza preavviso la 36enne va a Milano, si scatta una foto proprio davanti a un graffito di via Pola e la carica su Facebook commentandola così: “Non sono mai stata portata per invecchiare e l’ho sempre saputo. La mia forza ed energia non sono più sufficienti. Sono arrivata alla fine del mio percorso. Sono profondamente grata a tutte le meravigliose anime che mi hanno accompagnata nel corso della mia vita e delle mie avventure. Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnata sulle montagne e nelle passeggiate, quando sentivo la vita. Ha significato più di quanto voi possiate immaginare. Grazie, grazie, grazie”. Nessuno vive per sempre, quindi vivete ora, vivete intensamente e non perdere del tempo prezioso”. Il messaggio desta paura in chi la conosce, poichè subito dopo averlo postato sparisce.

SARAH KARACHO, SCOMPARSA A MILANO: LE PAROLE DELLA FAMIGLIA

Il fratello di Sarah ‘Karacho’ Pfister ha manifestato grande preoccupazione per la 36enne al punto da aver subito mandato un appello alla trasmissione di Raitre: “se avete delle informazioni su di lei, se la vedete o venite a sapere qualcosa, per favore contattate Chi l’ha visto. Sarebbe bellissimo trovarla sana e salva. Grazie del vostro aiuto”. Le telecamere del programma si sono recate davanti al graffito per cercare indizi sui motivi della sparizione. Colpisce l’immagine di una rana con la scritta in inglese “Piango ma resto punk”, con indice e mignolo alzati, proprio come faceva spesso Sarah, anche nel suo ultimo scatto. Lo stesso disegno nei dintorni è presente anche su altri muri. Eppure nessuno, nei locali vicini e spesso frequentati da artisti, sembra averla vista. Il punto dove scatta la foto si trova a circa un chilometro dalla Stazione Centrale dove la giovane svizzera sarebbe giunta in treno da Zurigo. Nessuno dei gestori degli ostelli attorno però sembra averla mai vista. Le telecamere di Chi l’ha visto, allora, si sono recate a Zurigo dove, in un piccolo pub, l’inviato ha incontrato il padre: “E’ un posto speciale, a Sarah piace tantissimo”, dice Peter Pfister. A parlare anche il fratello Boris: “Abbiamo un ottimo rapporto, con me e con mio papà, facciamo un sacco di cose insieme come avviene in tutte le famiglie, spesso usciamo insieme”. Un’amica, Prisca, ha spiegato: “La domenica prima di andarsene era normale, era felice, era andata con un amico in montagna e lei stessa mi ha detto che stava bene ed era felice. Non so dove sia, spero che stia bene”. “Pensiamo che stia vivendo un brutto momento della sua vita, forse è un po’ depressa ma non lo ha mai detto a noi familiari”, ha aggiunto il fratello. Dalla sua scomparsa sono passate due settimane senza avere sue notizie. Il padre, rivolgendosi direttamente a Sarah, ha lanciato un messaggio: “Siamo tutti tristi per te, per favore torna a casa perchè possiamo risolvere ogni problema”. “Qualsiasi sia la ragione, tutto andrà bene”, gli ha fatto eco il fratello.

