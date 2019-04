Simone, 15enne anti Casapound a Torre Maura/ Video, ‘eroe’ che non risolve nodo rom

È in corso da qualche tempo una strana “moda” che pretende di innalzare a idoli, simboli, eroi i ragazzini: da Greta Thunberg a Ramy e Adam del bus di Milano, fino a Simone il giovanissimo 15enne di Torre Maura che ha apertamente sfidato un membro di Casapound in “difesa” dei 60 rom intimati a sloggiare dal centro di accoglienza per le forti proteste dei residenti della periferia di Roma. Il video e le loro “storie” sono divenute virali per svariati motivi e tutti, seppur diversi tra loro, per un encomiabile impegno in una causa comune: il problema è che la rete, l’encomiabile rete e indispensabile rete, li ha innalzati, creandoli – spesso per propri scopi e battaglie – come dei veri e propri simboli di qualcosa di molto più grande della loro tenera età. Certo, la spesso totale incapacità della generazione adulta di prendersi cura e causa dei problemi presenti nella realtà – che siano i rom, l’ambientalismo, i migranti o le cittadinanze nazionali – porta ad un senso di semi-sfiducia nella società di oggi: che giovanissimi come Simone o Greta portino invece una “freschezza” di idee, di discussione financo di spunti utili per tutti è qualcosa di assolutamente positivo. Ma che ora si pensi di adottare il “simbolo Simone” solo per utilizzarlo contro il cattivo di turno (in questo caso Casapound, ma ieri era Salvini e l’altro ieri Berlusconi o Trump, a seconda del campo di battaglia) forse si rischia di esagerare un poco e di rendere soprattutto tutto assai meno “interessante”, come se servisse sempre un “simbolo” per poter discutere delle tematiche e urgenze della contemporaneità.

UN “EROE” CHE NON RISOLVE IL “PROBLEMA” DEI ROM

«State a fa’ leva sulla rabbia della gente per racimolare voti. ‘Sta cosa di anda’ sempre contro le minoranze a me nun me sta bene»: così il ragazzino 15enne a Torre Maura si è ribellato durante una diretta Facebook di un membro di Casapound che intendeva denunciare il degrado totale della periferia di Roma con l’aggiunta del gruppo di rom nel centro di accoglienza lì vicino ad esacerbare gli animi già caldi. Simone parla con Mauro Antonini, uno dei dirigenti del movimento di estrema destra, spiegando che «quello che è successo è solo uno strumento per far sentire alle istituzioni che Torre Maura è in una situazione di degrado. Per me il problema è se mi svaligiano casa, non se lo fa un rom. Questa cosa di andare sempre contro le minoranze a me non mi sta bene. Nessuno deve essere lasciato indietro, né italiani, né rom». Il problema dunque si ripropone: davanti ad una istanza anche condivisibile e a suo modo intelligente – la reazione del ragazzino che non ha paura di discutere con un adulto per di più “ultras” nelle proprie idee politiche non è un fatto negativo in sé e per sé – la reazione della massa è quella di porre sull’altare il ragazzino per attaccare i “cattivi estremisti”.

MENO PENSIERO UNICO, PIÙ UNICO PENSIERO

Bene, e ora cosa è cambiato? L’integrazione ha fatto un passo in più? Il problema dei residenti di Torre Maura è risolto? Quello dei rom pure è cambiato? Come giustamente diceva Simone nella lunga diretta Facebook, il problema non è che un rom mi entri in casa ma che la «mia casa cada a pezzi da anni». Insomma, l’esaltare un eroe e crearne il simbolo “di massa” non risolve il problema, non risolve il “nodo” in questione. «Usare la capoccia» come suggerisce Simone ad Antonini potrebbe essere il vero “consiglio” da prendere in considerazione nel caso Torre Maura come in tutti gli altri di questa “strana moda”: meno pensiero unico e più unico pensiero e si potrebbe iniziare a ragionare (e non sentenziare) su come poter impostare la discussione su integrazione e accoglienza. Sul perché nomadi e immigrati debbano finire solo nelle periferie perché così il “centro città” non vede il problema e pensa di averlo risolto; o, come dice la Cei, sul cercare di evitare «guerre tra poveri continue». Maestri e testimoni: forse di loro più che di “simboli forzati” avremmo bisogno..

Ecco i veri cittadini di #TorreMaura. Grazie #Simone.

I giovani sono il nostro futuro. A @Roma non c’è spazio per gli estremismi di Casapound e Forza Nuova. ps Abbiamo oscurato il volto del minore per tutelarlo: https://t.co/UeCG7qPnCk pic.twitter.com/RSv402P2e7 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 4 aprile 2019





