TERREMOTO IN SARDEGNA M 1.7/ Ingv, epicentro a Tertenia: nuova scossa in Ogliastra

Trema la terra in Sardegna e subentra l’ansia da terremoto al netto di una magnitudo non particolarmente importante come quella registrata dai sismografi dell’INGV. La Sala sismica di Roma alle ore 12 e 13 di oggi ha infatti riportato una scossa di magnitudo 1.7 sulla scala Richter che è stata però avvertita in maniera molto nitida dalla popolazione. L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 13 km a sud di Tertenia, vicino a Punta Scala Sirboni, nella provincia dell’Ogliastra. L’evento tellurico, come si può evincere dando un’occhiata alla mappa messa a disposizione dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha interessato nello specifico la parte orientale della Sardegna. Come detto un po’ di paura si è diffusa tra gli abitanti, soprattutto in ragione del recente precedente di terremoto di M 1.5 registrato sabato scorso a largo della costa Sud della Sardegna.

TERREMOTO IN SARDEGNA M 1.7

Il terremoto di oggi, che ha avuto il suo epicentro tra Tertenia e Villaputzu, è stato individuato dalla Sala sismica di Roma dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 39.58 e longitudine 9.54, con ipocentro situato ad una profondità nel sottosuolo di 10 km. L’elenco dei comuni situati nel raggio di 20 km dall’origine del movimento tellurico, e cioè dei paesi che hanno avvertito il terremoto con maggiore intensità, comprende: Tertenia (Og), Perdasdefogu (Og), armungia (Ca), San Vito (Ca), Ballao (Ca), Villaputzu (Ca), Villasalto (Ca), Escalaplano (Ca) e Muravera (Ca). In ogni caso a margine della scossa non sono stati segnalati danni a persone e/o cose.

