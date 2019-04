Torre Maura, fra rom e degrado/ I residenti “Non voteremo più Movimento 5 Stelle”

Continua il clima di tensione a Torre Maura, quartiere popolare di Roma. Nella serata di ieri sono stati portati via i primi rom dal centro di accoglienza, 15 in totale, e non sono mancati episodi di violenza. Numerose persone hanno presidiato la zona, sia gente del quartiere sia militati di estrema destra, leggasi Forza Nuova e Casapound. Uno dei tre pulmini su cui vi erano alcuni dei rom trasferiti in altre zone della capitale, è stato preso a pugni, mentre più volte l’auto con i pasti è stata bloccata dagli stessi manifestanti. Le operazioni di trasferimento riprenderanno quest’oggi, giovedì 3 aprile, e nel contempo proseguirà il presidio del quartiere; gli abitanti della zona intendono infatti aspettare fino a che l’ultimo dei 70 rom non lasci il centro di accoglienza. «Non li vogliamo – ripetono gli abitanti di questa borgata – questi rubano e non hanno voglia di integrarsi». Un quartiere, Torre Maura, dove vi sono circa 250mila persone fra degrado e delinquenza.

TORRE MAURA, FRA ROM E DEGRADO

La maggior parte degli alloggi è popolare, ambienti fatiscenti abbandonati a se stessi dove gli stessi residenti sono costretti a tagliare l’erba dalle strade o i tronchi che cadono durante i temporali o per via del forte vento. Qui, durante le elezioni del 2016, si votava praticamente solo Movimento 5 Stelle, con un successo che aveva toccato ben l’80%. Ma ora, a tre anni di distanza, gli elettori grillini si sentono traditi: «Non mi vergogno di dire che la Raggi l’ho votata – racconta Antonio Del Giudice, 69enne ex responsabile di una ditta di pulizie, abitante di Torre Maura – lo rifarei? Per carità, una delusione, tutto fumo negli occhi. Un disastro». La procura ha aperto un’inchiesta per odio razziale, dopo i fatti accaduti due sere fa, ma i cittadini rimandando al mittente tali accuse: «Non siamo razzisti – racconta Fedora, un’altra residente – a quelli che c’erano prima, i profughi, portavo la colazione, tutti i giorni. Erano rispettosi, non come questi». E a breve potrebbe saltare un’altra testa in Campidoglio, quella di Michela Micheli, direttrice dell’Ufficio speciale Rom, Sinti e Caminanti, che secondo la Raggi avrebbe deciso in autonomia senza interpellare i colleghi.

