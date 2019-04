Truffa alla Rai, gettoni d’oro quiz tv mai coniati/ Dirigenti Zecca rischio processo

Una maxi truffa da oltre 700mila euro ai danni della Rai per alcuni dirigenti della Zecca di Stato e dell’Istituto Poligrafico: è questa l’inchiesta scattata a Roma in merito alle presunte truffe che 5 dirigenti (attuali ed ex) ponevano contro i programmi più popolari della tv generalista da “Uno mattina” a “I fatti vostri”, da “La prova del cuoco” a “Affari tuoi”. In sostanza fatturavano alla Rai i gettoni d’oro destinati ai consueti premi dei quiz tv ma senza averli mai coniati: ed è per questo che ora quegli stessi dirigenti rischiano di venire processati per truffa aggravata e frode delle pubbliche forniture. La Procura di Roma ha chiuso questa mattina indagine con la Guardia di Finanza che subito notificato agli indagati l’avviso di richiesta di rinvio a giudizio: secondo il piano criminale dei 5 indagati, venivano coniati i gettoni d’oro solo nel caso in cui i vincitori dei quiz a premi avessero rifiutato la proposta di ricevere l’equivalente in denaro. Se invece avveniva in caso contrario, allora i dirigenti della Zecca creavano documenti interni falsi in modo da dimostrare che comunque erano stati prodotti i gettoni. Secondo la Palazzo Clodio, «la frode ha comportato, tra l’altro, l’indebita fatturazione da parte dell’I.P.Z.S. alla R.A.I. delle spese di produzione dei gettoni d’oro mai coniati, con un danno per la seconda di oltre 700.000 euro».

RISCHIO PROCESSO PER DIRIGENTI DELLA ZECCA

Il piano però aveva addirittura delle strutture ben più oleate: la Gdf e la procura di Roma hanno infatti scoperto nelle loro indagini che tali dirigenti avrebbero sostituito i gettoni con il denaro, apparentemente per consentire alla Zecca di ottenere un risparmio nell’acquisto dell’oro. In realtà i cinque riuscivano a mettersi in tasca gli incentivi annui che ammontavano alla cifra importante di 45mila euro. Come sottolinea la stessa Procura di Roma, l’accordo quadro tra la Rai e la Zecca prevedeva la fornitura nel triennio 2013-2016 di gettoni d’oro destinati ai vincitori dei concorsi a premio inseriti in diverse trasmissioni televisive: tra le altre, quelle segnalate come a rischio truffa, sono state “Red or Black”, “Super brain- Le super menti”, “Uno mattina”, “Mezzogiorno in famiglia”, “Affari tuoi”, “La terra dei cuochi”, “La prova del cuoco”.

