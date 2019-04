ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi: Napoli, de Laurentiis in ospedale (4 aprile 2019)

Aurelio de Laurentiis in ospedale per controlli di routine: è stato il presidente del Napoli a dare la notizia tramite i canali ufficiali del club partenopeo. Il produttore cinematografico, numero uno della nota Filmauro, ha scelto i social per informare sulle sue condizioni di salute per prevenire qualsivoglia indiscrezione errata. Una semplice visita di controllo e nulla di grave per il presidente azzurro, ecco le parole pubblicate su Twitter: «Sono al Gemelli di Roma per i consueti controlli di routine a cui mi sottopongo due volte l’anno. Non essendo andato a Los Angeles, per impegni di lavoro, ho deciso di fare questi controlli a Roma».

Ultime notizie Sea Eye, nuovo caso con nave di una ONG

Un nuovo braccio di ferro si profila all’orizzonte sul fronte migranti, stante il “salvataggio” di una sessantina di migranti da parte di un’imbarcazione di una Organizzazione non Governativa tedesca. L’imbarcazione è la Alan Kurdi e appartiene alla Sea Eye, nave batte bandiera tedesca. Il salvataggio, secondo le prime sommarie informazioni, sarebbe avvenuto nel pomeriggio, con l’equipaggio della Alan Kurdi allertato dall’associazione Alarm Phone, un’entità alla quale i migranti si rivolgono per avere aiuto nelle fasi della traversata. Sul gommone intercettato sembrerebbe che viaggiavano 64 migranti: tra di loro donne, bambini e un neonato. Immediato l’intervento di Matteo Salvini che, tramite i social, ha consigliato al comandante della nave di dirigere alla volta di Amburgo.

Ultime notizie Brexit, la resa di Theresa May

Alla fine è arrivata la resa di Theresa May, con la premier che ieri ha di fatto aperto alle opposizioni alla ricerca di un accordo per arrivare alla Brexit. La May, in un lungo ed appassionato discorso, ha sottolineato che è intenzionata a chiedere un breve rinvio alla UE, allo scopo di superare lo stallo parlamentare. L’unica strada percorribile a questo punto è un accordo con il leader delle opposizioni Jeremy Corbyn: in tale contesto lo stesso Corbyn ha dichiarato poche ore fa che il primo incontro con la sua rivale è andato molto bene. Probabilmente adesso il Regno Unito chiederà qualche altra settimana di proroga all’Europa, successivamente sarà varata una Brexit dolce. La situazione ha di fatto spaccato il partito della May, con molti deputati che hanno rassegnato le dimissioni.

Ultime notizie castrazione chimica, Governo spaccato

I parlamentari del Movimento Cinque Stelle hanno votato contro un emendamento di Fratelli D’Italia che si rifaceva a una proposta della Lega, ovvero la castrazione chimica in caso di violenza sessuale. L’emendamento, appoggiato dalla Lega, è stato bocciato a larga maggioranza. Immediata la presa di posizione dei leghisti con lo stesso Salvini che si dice “sconcertato” della decisione dei grillini. La castrazione chimica era stata al centro di un duro scontro tra gli alleati, con i ministri del Carroccio che volevano inserirla nel codice rosso, la raccolta di norme che punisce le violenze di genere. I grillini però rispediscono le accuse al mittente, con alcuni esponenti pentastellati che dichiarano che sul provvedimento i deputati di Di Maio sono sempre stati coerenti.

Ultime notizie Genova, neonato muore dopo la circoncisione

Una circoncisione praticata dentro le mura domestiche ha portato alla morte di un piccolo infante di appena un mese e mezzo. Il fatto, che non è il primo che avviene nel nostro paese, è accaduto a Genova, a praticare “l’intervento” è stato un uomo arrestato successivamente dalla polizia, il “santone” è stato ammanettato mentre cercava di superare la frontiera nei pressi di Ventimiglia. I poliziotti su disposizione della procura della città della Lanterna hanno tratto in arresto anche la madre del piccolo e la nonna. Le due donne sentite in questura per tutta la mattina hanno dichiarato di aver dato l’autorizzazione all’intervento per ragioni “culturali”. Nella questione interviene anche l’associazione dei dottori di base, che chiede al governo di inserire la pratica nelle prestazioni essenziali del servizio sanitario.



