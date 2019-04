Valentina, 17enne scomparsa chiama Chi l’ha visto/ Video, alla mamma: “sono scappata”

Chiamata choc avvenuta ieri sera nella puntata di Chi l’ha visto, quando una ragazza di 17 anni – Valentina – ha chiamato di sua spontanea volontà la trasmissione in diretta chiedendo di poter lasciare un audio alla conduttrice Federica Sciarelli: «Il mio è stato un allontanamento volontario» racconta brevemente la ragazza che dal fine febbraio è sparita letteralmente nel nulla da una comunità per minori a Montiglio Monferrrato, in provincia di Asti. La famiglia già si era rivolta a “Chi l’ha visto” spiegando che Valentina potrebbe essere in compagnia di persone più grandi: ieri però la svolta con la telefonata in diretta dove la ragazza confessa di essere scappata ma per sua decisa scelta personale. «Voglio dire che il mio è stato un allontanamento volontario perché in comunità ero solo riempita di psicofarmaci. Mi tenevano con il consenso di mia madre e di mio padre, non il mio».

LA MAMMA DI VALENTINA “È STATA PLAGIATA DA UN UOMO”

A quel punto la conduttrice di Chi l’ha visto chiede alla madre, collegata in diretta con la trasmissione, se vuole ascoltare le forti parole di Valentina: «Sono parole molto dure, le vuoi ascoltare?» chiede la Sciarelli prima di mandare in onda la telefonata registrata con la ragazza sparita. La donna acconsente e dopo l’ascolto, disperata, rivolge un appello alla figlia: «Io credo che sia stata plagiata da un uomo più grande di lei. Si trovava in comunità perché stava facendo del male a se stessa. Se n’è andata proprio ora anche se per lei era in serbo un tirocinio in un asilo e un altro lavoro in un maneggio. Lei ama i cavalli». Già lo scorso 21 febbraio la madre lanciò un altro appello in cui chiedeva alla figlia «Vale, amore, fammi solo sapere se stai bene» con il forte timore che potesse esser stata rapita o “plagiata” da qualcun altro. Oggi l’avviso che Valentina quantomeno è viva, anche se il problema resta con la decisa voglia di non tornare indietro e senza lasciare alcun indizio di dove possa trovarsi in questo momento: «Aveva tanta voglia di uscire da lì, non ce la faceva più. Le dicevo di star tranquilla perché il suo percorso è lungo», raccontava ancora la mamma a Chi l’ha visto, salvo concludere «Siamo tutti preoccupati per te. Ti vogliamo tanto bene, te ne voglio veramente. Ti amo figlia mia».

