Eurojackpot/ Estrazione oggi 5 aprile 2019: i numeri vincenti (concorso n 14/2019)

È arrivato a 29 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, il gioco che mette ben 18 Paesi in sfida tra loro. E come ogni venerdì, anche oggi 5 aprile 2019 è tempo di estrazione. La caccia al 5+2 è sempre più agguerrita, anche perché in molti ci stanno andando vicino in queste ultime settimane. Pensiamo ad esempio a coloro che la settimana scorsa hanno vinto 830mila euro, sbagliando un solo numero (per la precisione un Euronumero) della combinazione vincente. Ben quattro schedine sono risultate vincenti per il 5+1, ma nessuna è stata giocata in Italia. Qui la vincita più alta è stata quella di 5.610,90 euro, ottenuta da due giocate. Si può fare meglio, considerando che anche il 5+0 ha arricchito i fortunati di Eurojackpot. Sono sei le schedine vincenti, ognuna delle quali frutta poco meno di 101mila euro. E se questi numeri da capogiro vi hanno ingolosito, non vi resta che aspettare l’estrazione di Eurojackpot di oggi.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Chi non ha familiarità con Eurojackpot sappia che sono 12 le categorie di vincita, quindi le strade per la vittoria non sono poche. Lo sanno bene i tantissimi giocatori che ogni settimana entrano nella grande comunità dei fortunati di questo concorso. In attesa degli appuntamenti nazionali di Lotto e Superenalotto, potete dunque mettervi alla prova con un gioco internazionale. Ricordate, se ancora non ci avete pensato, che per giocare dovete scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro, e lo si può fare in ricevitoria e online. Per vincere il jackpot milionario europeo bisogna indovinare i numeri vincenti, altrimenti potete ripiegare sulle altre categorie… Questo è un gioco sempre milionario, quindi anche quando il montepremi viene vinto, si riparte da 10 milioni di euro. Siete pronti allora a far ripartire da questa somma il montepremi di Eurojackpot con l’estrazione di oggi?

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



