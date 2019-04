Gigi D’Alessio, colf contro il figlio Claudio/ “Picchiata davanti a Nicole Minetti”

«Mi picchiava e minacciava di morte davanti alla sua fidanzata»: accuse inquietanti e choc quelle lanciate dalla colf di Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi ed ex compagno di Nicole Minetti, come riporta il Corriere della Sera. Non sono “nuove” in realtà ma riguardano il processo arrivato alle fasi conclusive dopo il rinvio a giudizio lo scorso 11 aprile 2018: niente stipendio, spintoni, liti e in alcuni casi anche strattonanti e minacce. Di tutto questo è accusato il figlio di Gigi D’Alessio dopo la testimonianza della ex domestica ieri in Procura a Roma: «Non mi pagava da mesi. In più di una occasione mi ha detto che se lo avessi denunciato avrebbe chiesto aiuto alla malavita e fatto uccidere mio figlio», racconta Halina, oggi 40enne ucraina, davanti ai giudici nel corso dell’udienza sulle accuse per violenze e lesioni private a Claudio D’Alessio (fonte il Messaggero, ndr). Lo stesso figlio d’arte sarà protagonista delle prossima udienze in aula, dove sarà sentito assieme a Nicole Minetti, ex fidanzata e presente – secondo le accuse – in alcuni dei momenti choc raccontato dalla colf.

LE ACCUSE CHOC CONTRO IL FIGLIO DI GIGI D’ALESSIO

Dopo la recente condanna per le “spese pazze” al Pirellone, la bella ex Consigliera Regionale in Lombardia (nonché igienista dentale di Silvio Berlusconi) tornerà in aula di tribunale per raccontare la sua versione dei fatti in merito al caso D’Alessio Jr. I fatti al vaglio di Palazzo Clodio risalgono a novembre 2014: l’accusa parla chiaro, con Claudio D’Alessio accusato – dopo un forte diverbio proprio con la compagna d’allora Nicole Minetti – di aver maltrattato la colf per averlo solo invitato ad abbassare i toni. «Ha provato a lanciarmi una sedia. Poi mi ha strattonato e sbattuto contro il muro, buttandomi la valigia fuori casa. Solo perché gli avevo chiesto l’ultimo stipendio. Non mi pagava e maltrattava», scriveva nella denuncia dell’epoca la domestica originaria dell’Ucraina. «Mi ha denunciato per i soldi», si è sempre difeso D’Alessio Junior, «mai sfiorata con un dito», raccontava un anno fa quando però emersero le foto dei lividi che punterebbero in Aula per la sua colpevolezza. La sentenza giungerà nelle prossime udienze ma ora la parola toccherà ai due ex fidanzati per capire come e cosa sia realmente successo in quell’appartamento ai Parioli di Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA