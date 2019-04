Jim Carrey vs Alessandra Mussolini, vignetta del duce/ “Capovolga il disegno”

Non si placa la querelle a distanza fra Alessandra Mussolini e Jim Carrey. Tutto è nato pochi giorni fa, dopo che il noto attore comico statunitense aveva pubblicato una sua vignetta in cui immortalava la famosa esposizione del Duce, appeso a testa in giù in piazzale Loreto a Milano, fra la folla festante. Subito dopo il disegno, l’europarlamentare italiana aveva replicato attraverso il proprio Twitter definendo Jim Carrey un “bastardo”, e ricordando tutte le gravi azioni di cui si erano resi protagonisti gli Stati Uniti nella storia. Caso chiuso? Null’affatto perché l’attore americano ha ben pensato di controreplicare all’infuriata Alessandra, intervistato nelle scorse ore da una rivista a stelle e strisce. Rispondendo alle domande del giornalista Marc Malkin, che lo punzecchiava proprio sulla querelle con la Mussolini, Jim ha voluto mandare un messaggio alla politica del nostro paese: «Se vuole vederla in un altro modo può sempre capovolgere la vignetta e vedere suo nonno che salta di gioia».

JIM CARREY VS ALESSANDRA MUSSOLINI, VIGNETTA DEL DUCE

Parole che sicuramente non faranno piacere all’esponente di Forza Italia, già iraconda per la vignetta dello scorso 30 marzo in cui Jim Carrey volle mostrare al mondo che fine facevano i fascisti. Ma non finisce qui perché l’attore di “The Mask”, giusto per girare il dito nella piaga, alla domanda del collega sulla risposta della Mussolini, ha replicato dicendo di non essere neanche a conoscenza della sua esistenza: “Non ho idea di chi sia”. Quando gli è stato spiegato che si trattava della nipote del leader del partito fascista, e che fa la politica, Jim a quel punto ha affilato ulteriormente le armi: «Mi sembra che sia una cosa sconcertante: come fa a essere ancora al governo. Non perché faccia parte del governo, ma perché sta ancora dalla parte del male». La sensazione circolante è a che a breve la Mussolini replicherà a sua volta.

