Lalla Cadeo, moglie di Cesare: chi è/ “Tornassi indietro, le darei di più”

Lalla Cadeo, chi è la moglie di Cesare Cadeo? Nelle scorse ore si è morto all’età di 72 anni il celebre conduttore televisivo, sconfitto da una brutta malattia, e sui social è scattata un’onda d’affetto nei confronti del giornalista. In molti esprimono vicinanza alla famiglia dell’ex volto di Buongiorno Italia, in particolare alla sua compagna di vita: Lalla, conosciuta nel 1966 e divenuta sua moglie nel 1973. Un amore indissolubile e vissuto lontano da paparazzi e giornali scandalistici, dal quale sono nati tre figli: Alessandra (classe 1976), Filippo (classe 1980) e Caterina (nata nel 1982). Una grande storia nata dopo che Cesare Cade conseguì un master a Brighton (in Inghilterra) e una laurea presso la Pro Deo University di New York.

LALLA CADEO, MOGLIE DI CESARE: “LE DAREI DI PIU’, HO DATO POCO”

Come riporta Storia Radio Tv, Cesare Cadeo aveva parlato così della moglie Lalla Cadeo: «Mia moglie è volitiva, ma anche dolce. E’ grintosa e organizzativa, casa e figli li ha gestiti lei. Mia moglie da quella donna straordinaria che è non ha mai interferito nelle mie scelte professionali. Se le chiedo un parere me lo dà, altrimenti non si intromette. La massima libertà. Io le voglio bene proprio per questo. Anche nei momenti di crisi mi ha fatto sempre sentire un uomo libero». Non sono mancati i momenti di difficoltà: «Alcuni anni fa orientati verso l’idea di una separazione le dissi che comunque le lasciavo la firma sui conti, che poteva prendere tutto quello che voleva, non ha mai sgarrato di cento lire. A me è spiaciuto non averle dato quello che lei avrebbe meritato. L’ho conosciuta a 19 anni, a 26 eravamo sposati, erano altri tempi e se potessi tornare indietro con la bacchetta magica le darei di più, poverina, le darei di più perchè rispetto a quello che lei ha dato a me, io ho dato poco».

