SAN VINCENZO FERRERI/ Il 5 aprile si ricorda il predicatore domenicano

San Vincenzo Ferreri viene celebrato dalla Chiesa Cattolica il 5 aprile. San Vincenzo Ferreri nacque il 23 gennaio 1350 nell’odierna Valencia, in Spagna. Fin da piccolo fu educato alla fede cristiana. Rispetto ai bambini della sua stessa età, Vincenzo rivelò da subito di avere un’intelligenza superiore, tanto che conseguì negli anni successivi la laurea in filosofia. Tanto ingegno venne presto notato dall’allora cardinale Pietro De Luna, che di lì a poco sarebbe diventato Benedetto XIII (l’Antipapa). Egli lo volle con sé come suo consigliere personale. Successivamente, San Vincenzo Ferreri spese molte energie per ricomporre il cosiddetto Scisma d’Occidente, invitando lo stesso Benedetto XIII a fare un passo indietro e promuovere l’elezione di un nuovo Papa a Roma. Sempre San Vincenzo Ferreri fu tra i primi a chiedere l’istituzione di un concilio al fine di restituire alla Chiesa cristiana un unico Papa (di lì a qualche anno si svolse il concilio di Costanza).

SAN VINCENZO FERRERI, LA SUA STORIA

Oltre a essersi laureato come dottore di filosofia, San Vincenzo Ferreri spese gran parte della sua vita nell’opera di evangelizzazione, in particolare in Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e Italia. Numerose testimonianze affermano che l’uomo compì numerosi miracoli. Dopo una vita molto intensa, San Vincenzo Ferreri accolse la morte il 5 aprile del 1418. In tutta Italia vengono celebrate numerose feste in onore di San Vincenzo Ferreri. Una delle più caratteristiche si celebra nel comune di Gesualdo, in provincia di Avellino, dove ogni anno per l’ultima domenica del mese di agosto viene organizzato il Volo dell’Angelo. Protagonista è un bambino della città irpina, che dopo essere legato a una fune d’acciaio ingaggia una metaforica battaglia con il Diavolo. Al termine della simbolica lotta, l’angelo raggiunge il campanile, dando così inizio alla processione.

Sono numerose le città italiane che hanno scelto San Vincenzo Ferreri come protettore. Fra queste, si possono citare Castelluccio di Norcia e Camerota. Oltre a festeggiare San Vincenzo Ferreri, la Chiesa Cristiana in occasione della giornata del 5 aprile celebra la ricorrenza anche di altri santi, fra cui: Sant’Alberto Montercorvino, San Geraldo, Santa Maria Crescentia Hoss, San Vincenzo Ferrer, Sant’Irene di Salonicco, Santa Ferbuta, Santa Caterina Thomas.



© RIPRODUZIONE RISERVATA