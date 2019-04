Sea Eye, ok a sbarco migranti/ Salvini, “Donne e bambini si rifiutano di scendere”

Da ieri la nave della Ong Sea Eye, la “Alan Kurdi” con a bordo 64 migranti, era in attesa di conoscere il proprio destino, restando al largo di Lampedusa, appena fuori delle acque territoriali. Finalmente, come riferisce RaiNews nella giornata odierna è giunto il via libera allo sbarco di alcune persone. Si tratta del gruppo più vulnerabile dei migranti, in particolare di due bambini di 11 mesi e sei anni e delle rispettive mamme oltre che di una donna incinta. Una decisione presa anche in considerazione delle cattive condizioni meteorologiche. Secondo un accordo, dopo l’approdo a Lampedusa dovrebbero poi essere condotti in Germania. Eppure, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha spiegato un retroscena: “Donne e bambini si rifiutano di scendere dalla nave. Non ci resta che augurare buon viaggio verso Berlino”. Lo stesso Salvini, all’ingresso di Palazzo Reale a Milano dove è in corso la visita della delegazione del Cio in occasione della candidatura di Milano-Cortina 2026, ha aggiunto un ulteriore commento sulla vicenda della Sea Eye: “Sono contento di aver coinvolto per la prima volta due ore fa un governo, quello tedesco, che si e’ fatto carico dell’ennesima nave, dell’ennesimo sbarco: quindi le acque territoriali sono difese”.

SEA EYE, LA POSIZIONE DELLA PROCURA

All’alba di oggi era stata segnalata una navigazione a zig zag della nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye. L’imbarcazione era stata segnalata mentre procedeva avanti e indietro a distanza di 15 miglia da Lampedusa, in attesa di poter capire se ci sarebbe o meno stato l’ok allo sbarco. A tal fine, come riferisce l’AdnKronos, la procura di Agrigento stava valutando l’eventuale apertura di un fascicolo sul caso. Intanto è giunta nel pomeriggio la notizia dell’ok allo sbarco di due bambini e delle loro mamme, gli unici dei 64 migranti a bordo sebbene dal Viminale ci fosse stato il divieto di avvicinarsi alle acque territoriali e che con una circolare aveva definito “non inoffensivo” il transito della Alan Kurdi in acque italiane. In realtà, al momento non ci sarebbero elementi per aprire un fascicolo di inchiesta, secondo quanto trapelato dalla procura di Agrigento. RaiNews spiega che l’imbarcazione in questo momento si trova al di fuori dalle acque territoriali italiane e ci sono trattative fra il governo italiano e quello tedesco.

