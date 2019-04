Stefania Fragliasso, 76enne uccisa in casa/ Napoli, il figlio “conosceva i killer”

Il marito di Stefania Fragliasso, la 76enne trovata morta in casa, uccisa in maniera violenta, legata al letto ed imbavagliata a Napoli, sarà oggi in collegamento con Pomeriggio 5, insieme a una delle sue figlie, per parlare proprio della donna alla quale era legato da oltre 50 anni. Un dolore che non va via nonostante siano trascorsi ormai diversi giorni dall’assurdo delitto sul quale sono in corso le indagini degli inquirenti. Il figlio della donna, intervistato dalla trasmissione di Raiuno, Storie Italiane, è convinto che la madre sia stata uccisa non per errore. Una sorta di agguato, dunque, anche se non è ancora chiaro il movente. Perchè Stefania era una donna ben voluta da tutti e ci si domanda, dunque, chi e soprattutto per quale ragione qualcuno avrebbe voluto la sua morte, giunta dopo evidenti sofferenze. L’abitazione di Stefania è stata trovata dal marito a soqquadro, chiaro segno di una rapina. Eppure non sarebbe stato trovato alcun segno di scasso in casa. La figlia aveva spiegato che l’anziana madre era solita aprire solo se riconosceva la voce di chi bussava alla sua porta. E’ dunque evidente (e non trascurabile come ipotesi) che il killer e la vittima si conoscessero, al punto da farsi aprire la porta della sua casa.

STEFANIA FRAGLIASSO, L’APPELLO DEL FIGLIO

Di questo sarebbe estremamente convinto il figlio Gennaro che ha dichiarato alla trasmissione Rai, svelando anche alcuni dettagli raccapriccianti del ritrovamento choc della madre Stefania Fragliasso: “Aveva i piedi legati con lo scotch, sotto si intravedeva una fascetta di plastica chiusa. Lo scotch era messo abbondante e molto stretto alle gambe, alle braccia, alla bocca e agli occhi. E’ una cosa che mi fa pensare che conoscesse gli assassini: le hanno chiuso la bocca per non farla urlare e gli occhi per non farle vedere chi ci fosse in casa. Chi è entrato sapeva di trovare soldi”. Purtroppo dalle telecamere del quartiere non è ancora trapelato nulla di utile ai fini delle indagini. “Se avete visto entrare, uscire o scavalcare dateci una mano, pensate che potrebbe capitare anche a voi. Mia madre non era una donna, era una grande donna. Aiutateci a scoprire la verità”, l’urlo di dolore di uno dei figli della 76enne, amata dall’intera famiglia per la sua vita semplice e limpida.

