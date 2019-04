Torino, busta sospetta alla Lavazza/ 7 persone in isolamento, possibile ricatto

Torino, busta sospetta alla Lavazza: l’allarme alla sede direzionale di via Bologna è scattato questa mattina, venerdì 5 aprile 2019. Come riportano i colleghi di Repubblica, sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118: sette persone che sono entrate in contatto con la busta sono state messe in isolamento. Non è il primo caso di pacchi sospetti: a inizio settimana è stato recapitato un pacco bomba al sindaco Chiara Appendino a firma “scuola di via Diaz”, chiaro riferimento a un gruppo anarchico. L’ordigno è stato intercettato e fortunatamente non è esploso, ma sale l’allerta.

BUSTA SOSPETTA LAVAZZA DI TORINO: SI TRATTA DI UN RICATTO?

La Stampa evidenzia che all’interno della busta sospetta è stata ritrovata una lettera scritta in inglese e il messaggio potrebbe rappresentare un tentativo di estorsione. Ma non solo: è stata rinvenuta una polvere misteriosa, che ha spinto ad optare alla messa in isolamento di tutti coloro che sono entrati in contatto con il plico. Scattato il protocollo di emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco di corso Regina Margherita e del Nucleo chimico e batteriologico. Secondo una primissima ricostruzione, il plico sarebbe di fattura differente rispetto a quello recapitato negli scorsi giorni alla prima cittadina Chiara Appendino, ma l’escalation di pacchi esplosivi non fa escludere nessuna ipotesi agli investigatori. Il palazzo per il momento non è stato evacuato: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA