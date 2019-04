ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi: Sea Eye, nuovo braccio di ferro (5 aprile 2019)

Si profila un nuovo braccio di ferro tra le autorità italiane e l’Europa sulla questione migranti. La Alan Kurdi, nave appartenente ad un’organizzazione non governativa tedesca Sea Eye, si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa. La nave aveva salvato 64 migranti di fronte alle coste libiche, a salvataggio avvenuto aveva fatto rotta alla volta di Malta richiedendo come porto “sicuro” quello di La Valletta. A causa del diniego delle autorità maltesi, la nave ha ultimamente fatto rotta verso Lampedusa chiedendo alla Guardia Costiera il permesso all’attracco. Immediata la risposta del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, con il leader del Carroccio che ha immediatamente chiesto alle autorità tedesche di interessarsi della situazione, stante la bandiera battuta dalla Alan Kurdi. Le condizioni meteo nel canale di Sicilia sono in peggioramento, con onde di due metri e vento teso.

Ultime notizie Rousseau, Garante della privacy multa la Casaleggio Associati

Al termine di un’istruttoria durata oltre due anni, il Garante della privacy ha multato la Casaleggio Associati perché con il suo sistema di e-voting, Rousseau, non garantisce la segretezza degli associati. La multa comminata è stata di 50.000 euro. Pesanti le risultanze derivanti dalle ispezioni con i rilievi emersi che mettono in dubbio la validità delle elezioni online. Per il garante la piattaforma non solo non garantisce la segretezza dei votanti, ma ha un sistema facilmente manipolabile dagli amministratori di sistema e tale manipolazione potrebbe non lasciare alcuna traccia. Rilevata anche la presenza di elenchi esterni alla piattaforma riportanti gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono dei votanti. Casaleggio, appena saputo l’esito dell’istruttoria, ha dichiarato di aver preso i giusti provvedimenti.

Ultime notizie, scagionati i piloti della Ethiopian Airline

Non fu un errore umano a portare alla caduta del volo 302 della Ethiopian Airlines, dramma che causò 157 vittime. Gli investigatori hanno reso noto oggi infatti le prime risultanze dell’esame delle scatole nere: sono concordi nel confermare che lo schianto fu causato da un malfunzionamento del software di navigazione dell’aereo. Il report è stato confermato anche dalla la ministra dei Trasporti, Dagmawit Moges, che nella sua analisi ha scagionato completamente i piloti. Il volo cadde il 10 marzo scorso a pochi minuti dal decollo: dalle scatole nere si evince che il sistema anti stallo mise l’aereo in picchiata, inutile in tale contesto le disperate manovre del plota per riacquistare il controllo del mezzo. Dopo l’incidente tutti i Boeing 737 Max sono stati fermati dalle autorità aeree di tutto il mondo.

Ultime notizie, la ragazza stuprata alla stazione della Circumvesuviana mentì?

Il Tribunale del Riesame ha dato disposizioni per la scarcerazione anche dell’ultimo dei tre ragazzi indagati per il presunto stupro nella Circumvesuviana. Per i giudici quella sera non ci fu nessuna violenza, ma al limite avvenne un rapporto sessuale consensuale. Importanti alla fine della scarcerazione l’esame dei filmati delle telecamere di sorveglianza: da quest’ultime si evince come la donna uscì insieme ai suoi presunti aguzzini mantenendo un atteggiamento tranquillo e rilassato, atteggiamento che non fa pensare ad un episodio di elevata “traumaticità” come può essere uno stupro.



