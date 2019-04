Firenze, studentessa americana: “Mi hanno violentato”/ Avviato il “Codice rosa”

Studentessa americana violentata a Firenze: la Questura indaga dopo la denuncia di una 20enne. Come riportano i colleghi de La Nazione, il presunto abuso si sarebbe consumato in un discopub nel centro del capoluogo toscano: la giovane questa mattina, sabato 6 aprile 2019, ha denunciato ai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Careggi quanto accaduto. Dopo la violenza sessuale subita, la statunitense è stata accompagnata alla struttura sanitaria da alcune amiche attorno alle ore 7.00. Secondo quanto raccontato dalla giovane alle forze dell’ordine chiamate sul posto dai medici, un uomo l’avrebbe avvicinata all’interno del locale e l’avrebbe convinta ad appartarsi in uno stanzino prima di essere violentata.

STUDENTESSA AMERICANA VIOLENTATA A FIRENZE: INDAGA LA QUESTURA

La Nazione sottolinea che i sanitari hanno subito avviato il Codice rosa per la 20enne, che scatta nei casi di presunti abusi sessuali. La statunitense è giunta al pronto soccorso dell’ospedale Careggi in stato confusionale, la squadra mobile di Firenze ha avviato subito le indagini. Agenti già al lavoro, dunque, anche senza la denuncia formale della vittima: sono state ascoltate le testimonianze delle amiche che l’hanno accompagnata al pronto soccorso e sono state visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del locale e situate nella zona. Un altro caso di abuso sessuale dopo il dramma di Milano e il caso enigmatico della Circumvesuviana. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA