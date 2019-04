Milano, adescata sul web poi violentata/ Arrestati 4 ragazzi fra i 20 e i 29 anni

Nuovo caso di stupro, questa volta a Milano. Una ragazza è stata violentata da quattro giovani dopo essere stata adescata sul web. La notizia è riportata in questi minuti da tutti i quotidiani nazionali, e racconta di un episodio avvenuto pochi giorni prima della vigilia di Natale. La vittima sarebbe stata catturata via web poi violentata a ripetizione da quattro ragazzi di età compresa fra i 20 e i 29 anni, al momento tutti arrestati in carcere. I cinque hanno dato vita ad un festino a base di alcol e droga, che è poi degenerato, con la ragazza che è stata violentata e ripresa dallo smartphone di uno dei partecipanti, per vantarsi delle gesta compiute. Un caso che ricorda da vicino quanto accaduto soltanto pochi giorni fa a Catania, dove una ragazza americana di 19 anni era stata violentata e filmata con il telefonino. Tornando a Milano, i quattro finiti in manette sono tutti italiani e tutti residenti nella provincia milanese.

Come riferito dai colleghi del Corriere della Sera, gli inquirenti non hanno per ora rilasciato molti particolari su questa vicenda di modo da tutelare la vittima degli abusi, di cui non si conoscono le generalità, ne tanto meno le sue origini. Tutto sarebbe nato via social, dove un ragazzo (facente parte del branco di arrestati), l’avrebbe conosciuta e quindi convinta ad uscire. La giovane si sarebbe poi ritrovata ad un festino, non si sa bene se costretta o meno, e poi violentata. Ad incastrare i quattro, i filmati realizzati da uno di loro, una prova schiacciante circa le violenze subite dalla vittima. Non è stato facile per gli inquirenti risalire ai responsabili dello stupro, ma dopo circa tre mesi di indagini condotte da parte dei poliziotti della IV sezione della Squadra mobile della Questura (guidati da Lorenzo Bucossi) e dai magistrati del V dipartimento della Procura di Milano, coordinati dal procuratore aggiunto Letizia Mannella, si sono potute finalmente mettere le mani sui quattro.

