Sergio Zanotti, liberato l’imprenditore bresciano/ Rapito in Siria nel 2016

E’ stato liberato Sergio Zanotti, l’imprenditore 59enne bresciano, rapito in Siria nel 2016, tre anni fa. Ad annunciare la fine della sua prigionia è stato il presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha spiegato: «A conclusione di una complessa e delicata attività di intelligence, investigativa e diplomatica, condotta in maniera sinergica, in data odierna siamo riusciti a ottenere la liberazione di Sergio Zanotti, rapito in Siria nell’aprile 2016». Una vera e propria manna dal cielo la notizia della liberazione del 59enne lombardo, visto che da due anni a questa parte non si avevano più notizie, e si era temuto il peggio. Zanotti è già arrivato in Italia, atterrato ieri sera all’aeroporto di Ciampino, e versa in condizioni fisiche buone: «Un ulteriore successo – ha aggiunto Conte – delle nostre istituzioni e, in particolare, dell’Aise: a loro il mio più vivo e sentito ringraziamento». Questa mattina Zanotti verrà ascoltato dal pubblico ministero Sergio Colaiocco, che sulla vicenda sta indagando con l’accusa di sequestro di persona con finalità di terrorismo.

SERGIO ZANOTTI, LIBERATO L’IMPRENDITORE BRESCIANO

«Sono contenta – le parole in lacrime della sorella di Sergio Zanotti, come riferisce SkyTg24.it – però non so niente di più. Adesso lo aspetto. Sono troppo felice». Così invece il ministro della difesa Elisabetta Trenta, che ha utilizzato Twitter per esprimere il proprio pensiero: «Alla nostra agenzia di intelligence il mio sentito ringraziamento. Con una attività mirata e incessante ha consentito la liberazione del nostro connazionale». Quello di Zanotti è stato un sequestro che gli inquirenti hanno definito più volte “anomalo”. In tre anni, infatti, non è mai stata fatta richiesta di riscatto, ed inoltre, nessun gruppo ha mai rivendicato quell’azione criminale. L’ultima volta si erano avute sue notizie a maggio del 2017, praticamente due anni fa, un filmato in cui lo stesso imprenditore bresciano appariva in ginocchio e ammanettato, assieme a due uomini vestiti di nero e armati di fucile.

