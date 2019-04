ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim’ora: liberato imprenditore Sergio Zanotti (6 aprile 2019)

Sergio Zanotti l’imprenditore italiano rapito in Siria nel 2016 è stato liberato. L’annuncio è stato dato oggi direttamente dal premier Giuseppe Conte, che ha sottolineato come la liberazione sia arrivata grazie alla sinergica collaborazione dei servizi di intelligence unitamente con quelli diplomatici. In tale contesto Conte ha voluto elogiare i servizi segreti italiani, che hanno continuato nella ricerca dell’uomo. Zanotti a quanto si apprende sta in buone condizioni, non si conoscono ancora le modalità di rientro in Italia, anche se appare logico ipotizzare che esso avverrà con un aereo di Stato nelle prossime ore. L’uomo dovrebbe essere in buone condizioni, dopo la sparizione avvenuta durante un viaggio d’affari era apparso in due video.

Ultime notizie, resta alta la tensione tra Lega e Movimento Cinque Stelle

Sono molti i fronti aperti tra Lega e Movimento Cinque Stelle, fronti che rischiano di minare l’alleanza di governo. Uno degli ultimi è quello relativo all’incontro avuto da Matteo Salvini con Le Pen, incontro che per il leader del Carroccio era importante in preparazione delle elezioni europee. Oggi Luigi Di Maio ha affermato che è preoccupato delle alleanze con chi in alcune occasioni ha negato perfino l’olocausto. A stretto giro di posta la risposta di Salvini, che si dice non preoccupato di polemiche sterili, Salvini non risparmia un affondo agli alleati affermando che la sua preoccupazione è invece quella che “alcuni” stanno ragionando da troppi mesi sull’apertura di alcuni cantieri.

Ultime notizie, non si sblocca la situazione della Alan Kurdi

Non trova sbocchi la situazione della nave appartenente a una ONG tedesca che staziona al limite delle acque territoriali italiane. Oggi la Alan Kurdi ha chiesto un evacuazione medica d’urgenza per due bambini e per le loro madri, il Viminale ha autorizzato per questo motivo l’invio di alcune motovedette della Capitaneria di Porto. Arrivati sul posto unitamente a una vedetta della Guardia di Finanza la CP si è però trovata dinanzi ad uno stallo, volevano scendere anche i padri dei piccoli infanti, quest’ultimi non erano però autorizzati. Intanto Salvini continua nella sua linea dura, consigliando il comandante della nave di dirigere verso Amburgo. La procura di Agrigento ha fatto sapere di monitorare la situazione. Della questione è stata interessata la Germania paese di cui la nave batte bandiera, con i teutonici che spingono per una redistribuzione.

Ultime notizie, arriva la garanzia finanziaria per le Olimpiadi

Il governo alla fine ha deciso di garantire la candidatura delle olimpiadi invernali del 2026, olimpiadi che dovrebbero tenersi a Milano e Cortina. La lettera, indispensabile per aprire le procedure propedeutiche ai giochi, è stata firmata direttamente da Conte e consegnata al presidente del CIO, Octavio Morariu. Conte commentando l’impegno finanziario assunto dall’esecutivo si è detto orgoglioso di questo progetto e sicuro che esso darà un notevole impulso alle comunità locali. Le olimpiadi erano state al centro di un duro scontro tra gli alleati di governo, con il Movimento Cinque Stelle che non voleva assumersi nessun impegno finanziario, soprattutto dopo il ritiro della candidatura da parte di Torino.



