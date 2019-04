Damiano Coccia Er Faina: video scherzo Iene/ Sequestrato il più grande hater del web

Damiano Coccia, in arte “Er Faina”, è la nuova vittima dello scherzo de “Le Iene”. L’odiatore del web che vanta un milione di follower sui social è stato chiuso in bagno durante il concerto evento per i 20 anni delle Vibrazioni. E stasera dunque vedrete come lo hanno costretto a subire gli insulti degli artisti che prende in giro ogni giorno sul suo canale web. Damiano Coccia, l’uomo che ha fatto dell’insulto violento in rete il suo lavoro e la sua “missione”, considerato per questo il più grande “hater” del web, è stato preso di mira dal programma di Italia 1. Nello scherzo, che andrà in onda nella puntata di oggi, vive quello stesso odio e quegli stessi insulti che quotidianamente riversa sul web. E quindi in occasione del concerto dei 20 anni di attività delle Vibrazioni hanno fatto credere a “Er Faina” di essere stato scelto dalla band per fare la diretta social del concerto, ma poi con una scusa è stato chiuso in bagno.

DAMIANO COCCIA, ER FAINA: SCHERZO IENE

«Abbiamo sequestrato il più grande oliatore del web», così “Le Iene” introducono il nuovo scherzo che andrà in onda nella puntata di oggi, domenica 7 aprile 2019. Damiano Coccia, in arte “Er Faina”, è stato chiuso in bagno senza possibilità di uscita e senza il suo prezioso telefonino. Da quel telefono a cui tanto è legato, usando proprio il suo canale social, alcuni famosi artisti italiani lo hanno insultato davanti a tutti i suoi follower. Parliamo di artisti del calibro di Elio, Nomadi, Enrico Nigiotti e molti altri. Il primo dice: “Tu fai proprio pena”. I Nomadi: “Vai via”. Invece Nigiotti dice: “Faina hai rotto il c…”. E così Bianca Atzei che gli urla “Basta”. Alan Caligiuri mostra addirittura il suo lato b. Nel frattempo arriva a rompere la maniglia della porta del bagno, poi prova a sfondarla a calci. Una bella “vendetta” contro la star di YouTube e Instagram, da milioni di visualizzazioni e di follower.





