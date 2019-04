Erica, la ragazza che puzza di pesce/ Video Le Iene: “Ho una sindrome molto rara”

A “Le Iene” oggi la storia di Erica, una ragazza che sin da bambina soffre di una malattia molto rara, la sindrome da odore di pesce, nota scientificamente col nome di trimetilaminuria (TMAU). L’ha incontrata l’inviata Nina Palmieri per chiederle di questo disturbo per il quale il suo corpo a volte emana un odore molto sgradevole che le ha provocato diversi problemi. Erica non ha subito capito cosa le stava accadendo, anche perché era bambina quando sono insorti i primi sintomi. Vedeva però che gli altri bambini a volte la isolavano, dicevano che puzzava, ma lei non capiva come fosse possibile nonostante le docce che si faceva. E per molti anni non ha capito il motivo per il quale il suo corpo emanava quello sgradevole odore di pesce. Quando è diventata più grande, un ex fidanzato ha trovato il coraggio di parlarle apertamente e di farla diventare consapevole di questo problema. E così Erica ha cominciato a fare delle ricerche…

ERICA, A LE IENE LA RAGAZZA CHE PUZZA DI PESCE

Proprio attraverso le sue ricerche, Erica ha scoperto che in Italia c’è un centro medico (è l’unico tra l’altro) che si occupa di questa sindrome, la trimetilaminuria (TMAU). Al momento non è stata realizzata una cura, ma Erica ha raccontato a “Le Iene” che può tenere sotto controllo il cattivo odore con una dieta molto rigorosa. «Mi stavo convincendo che era una problematica mia mentale, una paranoia», ha raccontato Erica riguardo il fatto che veniva evitata. «Effettivamente non avevano il coraggio e la forza di venirmi a dire che avevo questa problematica», ha spiegato il video condiviso da “Le Iene” per anticipare il servizio. «Il mio ex fidanzato un giorno mi disse che sentiva uno strano odore, come puzza di pesce», ha proseguito Erica, spiegando che così ha capito che era lei. L’allora fidanzato le disse che, sì, la puzza proveniva da lei. «Forse prima non aveva il coraggio di dirmelo». Ma parlandole le ha dato la possibilità di scoprire che ha una sindrome molto rara.





