Incidente mortale su autostrada A14: 2 vittime/ Bari, un poliziotto ferito gravemente

Terribile incidente stradale, quello verificatosi la scorsa notte, intorno a mezzanotte, sulla autostrada A14, nel tratto barese tra i caselli di Molfetta e Bitonto. Ad essere coinvolta nel sinistro che, secondo quanto riferito da Fanpage.it si sarebbe purtroppo rivelato mortale, è stata una vettura, una Renaut Clio di colore scuro, la quale si è ribaltata più volte lungo la carreggiata per motivi ancora tutti da chiarire. A bordo dell’auto vi erano due persone, un uomo ed una donna di origini albanesi ma residenti in Emilia Romagna ed entrambi deceduti a causa delle gravi ferite riportate. In seguito al grave incidente anche una seconda auto sarebbe stata coinvolta: si tratta di una Ford Kuga bianca la quale per tentare di evitare i detriti presenti sulla carreggiata ha impattato con la Clio. A bordo del secondo mezzo, un poliziotto di 43 anni rimasto ferito in modo grave. Trasferito al policlinico di Bari, fortunatamente non è stato definito in pericolo di vita.

INCIDENTE MORTALE SULLA A14: GIALLO SULLA DINAMICA

In seguito all’incidente mortale in autostrada A14, il traffico ha subito delle ripercussioni anche molto importanti. Il tratto autostradale interessato è rimasto chiuso per diverse ore, fino alle 3 del mattino, con uscita obbligatoria allo svincolo di Molfetta. In mattinata erano ancora in corso i rilievi da parte della polizia stradale che era prontamente intervenuta sul posto insieme ad una ambulanza del 118, i vigili del fuoco ed il personale barese di Autostrade per l’Italia. Al termine di tutte le operazioni di messa in sicurezza, la circolazione è ripresa normalmente. Ora spetta agli uomini della Stradale il non semplice compito di ricostruire quanto realmente accaduto all’interno della Clio. Non è al momento esclusa alcuna ipotesi, compresa quella del colpo di sonno ma non si può del tutto escludere anche la possibile distrazione o qualcosa accaduto nell’abitacolo e che ha portato la persona al volante a perdere il controllo della vettura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA