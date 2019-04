Maria Legrottaglie, mamma Sarah Altobello/ “Tra lei e l’agente c’è solo amicizia”

La mamma di Sarah Altobello tra gli ospiti di Domenica Live? Maria Legrottaglie potrebbe tornare utile per fare chiarezza sul gossip che vede protagonista sua figlia, ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni si è infatti parlato di una presunta relazione tra Sarah Altobello e il suo agente Tony Toscano. E a Pomeriggio Cinque la mamma della sosia di Melania Trump ha smentito i rumors chiarendo che non c’è nessuna storia d’amore tra loro. «Tra Sarah e l’agente c’è solo amicizia». A tal proposito Maria Legrottaglie ha raccontato nello studio di Barbara d’Urso anche un retroscena: «Sono stata con mia figlia e mio marito a dormire a casa di Tony. Non sono andata in albergo per stare insieme a lei: ha dormito con me in sala da pranzo». E ciò dunque sarebbe per la mamma di Sarah Altobello una prova del fatto che non c’è nulla tra lei e appunto l’agente Tony, ma l’opinionista Roger Garth ha continuato a insinuare dubbi sul loro rapporto.

MARIA LEGROTTAGLIE, MAMMA SARAH ALTOBELLO SUL GOSSIP…

«Non dite cavolate, io conosco mia figlia», ha spiegato Maria Legrottaglie a Pomeriggio Cinque. La mamma di Sarah Altobello ha ribadito: «Forse lui è innamorato, mia figlia no. È nata un’amicizia». La signora ha spiegato di aver dormito con la figlia a casa di Tony proprio per evitare che i rumors proseguissero. Ma perché allora Sarah Altobello non ha dormito in albergo? «Lui l’ha invitata e poi ha invitato noi. Conosco molto bene mia figlia, so quello che pensa e non posso sbilanciarmi…». Ma Tony Toscano ha dichiarato di essere fidanzato con lei da tre anni: «Le ha scritto poesie, le ha regalato delle rose… Forse si è invaghito di lei, è un signore. Ha valori sani, che oggi i giovani dovrebbero avere», ha proseguito Maria Legrottaglie. «Lo difendo perché è una persona di altri tempi», ha concluso la mamma di Sarah Altobello. Oggi sarà di nuovo ospite di Barbara D’Urso per tornare a difendere la figlia dalle voci e dal gossip?

