Ascoli Piceno, incendio alla Finproject/ Fabbrica evacuata, nessun ferito

Ascoli Piceno, incendio alla Finproject: scatta l’allarme nella zona industriale di Castel di Lama, rogo nella nota azienda situata in via del Fornaio. Come riportano i colleghi de La Nuova Riviera, le fiamme hanno avvolto lo stabilimento del gruppo che lavora con materie plastiche: le colonne di fumo sono visibili anche a chilometri di distanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, allertati dalle chiamate giunte al 115 dai residenti dell’area e dagli automobilisti di passaggio che si sono trovati di fronte alla spessa coltre di fumo. Secondo una primissima ricostruzione, l’incendio si sarebbe sviluppato in un magazzino di materiali espandenti.

INCENDIO FINPROJECT, LE ULTIME NOTIZIE

La Nuova Riviera sottolinea che la fabbrica, sita nei pressi del centro commerciale al confine tra Castel di Lama e Ascoli Piceno, è stata evacuata: non sono stati registrasti feriti, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale e un’ambulanza del 118. Dopo i roghi registrati ad Albino e in Valsusa, un nuovo caso nel marchigiano: Il Resto del Carlino evidenzia che la situazione sarebbe comunque sotto controllo grazie all’azione tempestiva dei vigili del fuoco. Resta da capire se si siano sprigionate anche delle sostanze tossiche: per questo motivo, riporta Vera Tv, resta probabile l’intervento del Nucleo Nbcr. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione ad Ascoli Piceno.

