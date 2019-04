Jonathan e Kevin Sampaio/ “Eliminazione da Ballando? Una sorpresa” (Vieni da me)

Jonathan e Kevin Sampaio ospiti di “Vieni da me” per commentare l’eliminazione da Ballando con le Stelle, a cui hanno partecipato con Lucrezia Lando. «Non ce l’aspettavamo, avevamo fatto anche più punti rispetto alla prima puntata», hanno dichiarato i due gemelli. Ivan Zazzaroni però è tornato a ribadire le sue perplessità, già espresse durante il programma condotto da Milly Carlucci. «È una gara di coppia per me, non condivido dunque questa scelta», ha spiegato il giudice di Ballando con le Stelle nello studio di Caterina Balivo. Positivo invece il giudizio su Lucrezia Lando: «Ha dei particolari molto gradevoli nel bello, lei non li sottolinea però». C’è stato poi un simpatico siparietto con Marcella Bella, che era stata intervistata prima di loro in studio. «Cosa facciamo nella vita? Siamo modelli», hanno risposto alla cantante, che stava apprezzando la loro bellezza fisica, visto che non aveva avuto modo di conoscerli prima.

JONATHAN E KEVIN SAMPAIO A VIENI DA ME

I fratelli Sampaio hanno parlato anche di Suor Cristina, che divide il pubblico di Ballando con le Stelle. Jonathan e Kevin hanno spiegato di non aver avuto nessun problema nel partecipare al dance show con lei, anzi. «A noi sta bene. Penso che il messaggio che manda sia positivo. La gente pensa che le suore devono pensare solo alla Chiesa, ma tutti abbiamo un sogno». Jonathan e Kevin Sampaio hanno poi fornito un giudizio più “tecnico”, spiegando che «Suor Cristina balla anche molto bene». Poi sono andati sul personale e hanno confessato: «Noi siamo molto credenti, Gesù è sempre con me, fa parte della nostra educazione». Lucrezia Lando invece a “Vieni da me” ha parlato della bellezza delle ballerine: «A volte può servire per coprire i difetti della performance». A proposito di Antonio Razzi invece hanno dichiarato: «La gente non può dimenticarsi che i concorrenti non siano ballerini professionali. Antonio Razzi non è giovane, ma si impegna. E poi è molto simpatico, è una persona buona».

