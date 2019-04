Valentina Vignali è entrata nella casa del Grande Fratello sottolineando di essere fidanzata, il suo ragazzo si chiama Lorenzo Orlandi. Ma chi è? Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui. Si tratta di un fotografo davvero molto conosciuto nell’ambiente e non è dunque solo noto per essere il fidanzato della nota influencer e cestista. Non si sa molto di lui dal punto di vista anagrafico, anche perché sui social network a parte foto di lavoro si trova veramente molto poco. Quello che è certo è che è un personaggio di cui sentiremo molto parlare e che probabilmente vedremo magari dentro la casa. Spesso fidanzati e mariti o mogli sono entrati all’interno della casa per confrontarsi con la loro dolce metà. Ovviamente siamo solo all’inizio e non c’è dunque possibilità di vedere una sorpresa già stasera, visto che c’è molto altro da raccontare con tutti i personaggi di questa edizione da presentare.

Lorenzo Orlandi, il fidanzato di Valentina Vignali: Chi è? Uno sguardo intenso e…

L’annuncio del fidanzamento tra Lorenzo Orlandi e Valentina Vignali è arrivato direttamente sui social network. Una scelta giusta visto che entrambi sono molto noti su Instagram. La ragazza ha continuato la sua carriera da cestista, con ottimi risultati, ma si è distinta anche con il ruolo di influencer. Dall’altra parte Lorenzo è un noto fotografo dei vip e le sue immagini riscuotono davvero grande successo. La prima foto online risale al 25 febbraio scorso quando fu Valentina a decidere di pubblicare una loro immagine insieme. Invece il 9 marzo Lorenzo ha deciso di pubblicare la prima foto con la splendida ragazza mentre i due erano a Porto Azzurro. Di recente i due si sono concessi anche una breve ma intensa vacanza a Zanzibar, prima della separazione per l’ingresso della cestista nella casa più famosa della televisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA