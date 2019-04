Luis Fabian Galesio, chi è il fidanzato di Ivana Icardi/ “Ciao amore, mi mancherai”

Ivana Icardi è la seconda concorrente a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 16. La sorella di Mauro Icardi non vuole saperne delle frecciatine che Wanda Nara ha lanciato nelle ultime ore attraverso i suoi social. Ivana è infatti emozionatissima, ammette di essere molto felice di questa avventura e della possibilità che le ha dato Barbara d’Urso. Il suo ultimo saluto prima dell’ingresso nella Casa del Grande Fratello 16 è però per il suo fidanzato. Stiamo parlando del calciatore Luis Fabian Galesio, per il quale Ivana ha l’ultimo pensiero prima di dare inizio a questa avventura: “Ti amo tanto amore, mi mancherai!” Luis la starà sicuramente guardando e sostenendo da casa. (Aggiornamenti di Anna Montesano)

Chi è il fidanzato di Ivana Icardi

Luis Fabián Galesio è il fidanzato di Ivana Icardi, la sorella di Mauro e concorrente della nuova edizione del Grande Fratello 16 in partenza da lunedì 8 aprile 2019 in prima serata su Canale 5. La sorella del bomber dell’Inter è felicemente fidanzata con il calciatore argentino nato a Córdoba il 25 marzo del 1993. Luis Fabian Galesio gioca nella squadra della Città di Messina come punta centrale, ruolo conosciuto in gergo anche come stazza. Chiamato con il diminutivo Luifa, il calciatore è balzato agli oneri della cronaca rosa per via della sua relazione sentimentale con Ivana Icardi di cui si è tanto parlato nelle scorse settimane per via del suo rapporto difficile con il fratello Mauro Icardi.

Il fidanzato di Ivana Icardi è un calciatore

Luis Fabián Galesio è un calciatore sicuramente meno conosciuto e famoso del cognato Mauro Icardi. Classe 1993, Luifa comincia a giocare prima con l’Arsenal de Sarandí, a Sarnadí, nei pressi di Avellaneda e successivamente passa all’Instituto de Córdoba e al Julio de Morteros. Un lungo giro che poi lo riporta a giocare con l’Arsenal de Sarandí. Successivamente a partire dal 2018 il calciatore arriva in Italia per giocare Argentina Arma, di Arma di Taggia, in Liguria e per la Città di Messina. Stando alle quotazione di TransferMakt, il giocatore vale circa 25 mila euro. Il contratto con la squadra Città di Messina è in scadenza il prossimo 30 giugno 2019 dopodiché si consocerà il futuro calcistico dell’attaccante punta centrale. In realtà Luis Fabian si è costruito una carriera parallela partecipando anche a diversi programmi televisivi.

Luis Fabian Galesio e Ivana Icardi: il Grande Fratello argentino

Nel 2016 Luis Fabian Galesio partecipa al Gran Hermano, edizione argentina del Grande Fratello, reality show di cui è anche il vincitore indiscusso. Durante questa sua prima esperienza televisiva il calciatore conoscere Ivana Icardi, la sua attuale fidanzata. Una conoscenza nata proprio in televisione e che da allora procede a gonfie vele come testimoniano le tantissime foto pubblicate dalla sorella di Mauro Icardi sui social. In realtà poco dopo la vittoria al Gran Hermano, Luis ha partecipato anche al reality El Debate – La revancha, una specie di seguito del Grande Fratello. Si tratta di un format finora inedito per il pubblico italiano che consiste nella partecipazione di tutti i concorrenti del GF, ma questa volta riuniti al di fuori della casa. I concorrenti si sfidano in varie prove suddivisi in squadra: vince chi riesce a collezionare più punti!



