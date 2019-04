Marcella Bella a Vieni da me/ “Io e Donatella Rettore amiche dopo la lite a Sanremo”

Marcella Bella a “Vieni da me” ha raccontato anche il rapporto con Donatella Rettore, con cui aveva avuto una lite in un Sanremo di tanti anni fa. Le due si sono riappacificate, infatti la Rettore parteciperà al concerto della collega a Roma. «È una ragazza meravigliosa e ha la fortuna di essere nata in una famiglia di grandi artisti. Sono contenta di avere una sorellina come lei». La Rettore però non ha voluto rivelare la canzone che canterà al Brancaccio: «Posso dire che è una canzone animalista, parla d’amore e d’amicizia». Donatella Rettore ha poi raccontato di aver chiesto l’autografo la prima volta che ha visto Marcella Bella. A proposito invece dello screzio: «Eravamo a Sanremo, c’era molto tensione… Mi è andata benissimo, invece Donatella non era contenta di partecipare, perché mi disse che era stata mandata dalla casa discografica, e se la prese con me. Non solo abbiamo fatto pace, ma siamo diventate amiche. Mi ha conosciuta meglio, ci siamo abbracciate e siamo diventate sorelle». (agg. di Silvana Palazzo)

IL RAPPORTO COL FRATELLO GIANNI

Marcella Bella ha parlato a “Vieni da me” anche della “spigolosità” del suo carattere, che lei però definisce in un altro modo. «Metto la mia passione in tutte le cose che faccio». La cantante ha ammesso che avrebbe voluto cantare “L’emozione non ha voce”, scritta dal fratello Gianni Bella per Adriano Celentano. «Quando mi chiedeva pareri dicevo che l’avrei fatta benissimo, ma lui mi diceva che le scriveva per Celentano. Quando ho sentito questa, mi disse che non era adatta a me. Io allora ho pensato di vendicarmi: la canterò il 15 aprile». Marcella Bella ha parlato del concerto che terrà a Roma, e che aprirà la sua tournée. «Ci saranno due guest star, due donne. Una è Silvia Salemi e poi…». Ma si è fermata per non rivelare l’altra ospite. Quindi è tornata a parlare del fratello: «Io adoro mio fratello. Litigavamo sempre, ma sono solo bisticci». Sul suo rapporto con i figli: «Penso di essere una brava mamma, ma vorrei che lo dicessero loro. Non lo faranno mai perché pretendono molto. Loro sanno che sono molto protettiva, ho anche smesso di cantare anche quando sono nati gli ultimi due che avevano solo 11 mesi di differenza. Sono stata tre-quattro anni senza cantare». (agg. di Silvana Palazzo)

MARCELLA BELLA A VIENI DA ME

Marcella Bella ospite di “Vieni da me” oggi. Prima di partire con il tour teatrale “50 anni di Bella Musica”, la cantante si è raccontata nello studio di Caterina Balivo. E lo ha fatto attraverso le domande al buio della conduttrice. «Se ho mai pensato di essere più brava di altre colleghe? Siamo tutte brave, ognuno ha la sua bravura e la sua personalità. Sta al pubblico dirlo…». Marcella Bella si è detta pronta ad affrontare nuovi stili musicali: «Prima o poi farò il rap o il trap. A me piace cantare la bella melodia italiana, non parlare». Sulla polemica a “Ora o mai più” con Red Canzian spiega: «Io ho parlato di una canzone, lui è andato sul personale. Avrei potuto dire tante cose di lui, ma non si fa questo. Poteva dire che le mie canzoni non gli piacciono, non andare sul personale. Sì, mi ha dato fastidio». A proposito del loro flirt ha chiarito: «Il tempo delle mele… Dopo mi sono veramente innamorata, quindi ho cancellato tutti i flirt e quelle poche cose che ci sono state». Marcella Bella comunque dice di aver voltato pagina.

QUEL FLIRT CON RED CANZIAN…

Marcella Bella ha smentito poi di avere contatti con Red Canzian: «Per dirci cosa? Dai. Lui ha una moglie e figli. Io ho figli e un grande amore da 40 anni». E allora si parla del marito Mario Merello: «Lavoro da 50 anni, quindi l’interesse per mio marito è sincero». E sullo yacht regalato quando aveva 40 anni: «Non ce l’ho più, ho preferito una casa al mare». La cantante ha poi presentato la tournée teatrale che partirà il 15 aprile dal Teatro Brancaccio di Roma. Lo spettacolo ripercorrerà la carriera artistica di Marcella Bella con le persone che hanno segnato il suo percorso musicale. Dalla prima serata, nella quale saranno accompagnata daverranno estratti un dvd e un cd live con l’etichetta Azzurra Records. «Io sono ipercritica su me stessa: non mi piaccio mai, penso che potrei cantare sempre meglio, potrei essere più dolce… Io ho un animo dolce, ma essendo nata sotto l’Etna, sono anche passionale».



