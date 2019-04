Prof Prato, figlio con 14enne/ Oggi il Riesame: col marito “momento di riflessione”

Si torna a parlare ancora una volta sul caso della 31enne di Prato, la prof di inglese che ha avuto un figlio da un suo alunne 14enne al quale impartiva lezioni private d’inglese. La giornata di oggi è molto importante in quanto, come spiegato dall’inviata di Storie Italiane, questa mattina il Tribunale del Riesame di Firenze esaminerà il ricorso presentato nei giorni scorsi dalla difesa della prof. Sempre in mattinata sono già giunti gli avvocati della donna ed hanno riferito alla giornalista che la loro cliente è intenzionata a rilasciare dichiarazioni spontanee in aula. La prof essendo ai domiciliari, è stata accompagnata in Tribunale accompagnata da un’auto delle forze dell’ordine, sarebbe già in aula pronta a difendersi ed a raccontare la sua versione dei fatti. Giungono novità anche in merito al rapporto tra la prof ed il marito, rivelate proprio dal suo avvocato. A detta del legale, i due coniugi starebbero attraversando un momento molto delicato al punto che in questi giorni si sarebbero allontanati, ed addirittura vivrebbero in due case separate perchè si sarebbero presi un “momento di riflessione”.

PROF PRATO, FIGLIO CON 14ENNE: PRESTO INCIDENTE PROBATORIO

Anche il marito della prof di Prato che ha avuto un bambino da un suo alunno minorenne è iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di alterazione di stato civile. Il sospetto della procura di Prato è che l’uomo sapesse che il figlio era di un altro. Oggi intanto sarà una giornata importante, in quanto è possibile che già entro la fine di questo lunedì potrebbe arrivare la decisione del tribunale del Riesame fiorentino se revocare o meno i domiciliari della donna. Altra novità molto importante è che presto ci sarà l’incidente probatorio durante il quale il 14enne coinvolto renderà la sua testimonianza ed avverrà il prossimo lunedì presso il Tribunale di Prato. In quella occasione le sue parole saranno utili ai fini della chiusura delle indagini sul caso e sarà molto importante perchè potrebbe confermare o meno le parole della donna fornire nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Ricordiamo che dopo il primo interrogatorio la prof aveva provato a parlare con lui e questo potrebbe incidere sulla decisione del giudice.

