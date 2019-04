Salverò mia figlia/ Su Rete 4 il film con Kayla Ewell (oggi, 8 aprile 2019)

Nel cast Kayla Ewell

Oggi, lunedì 8 aprile, Rete 4 proporrà nel pomeriggio a partire dalle 16.55 il film tv “Salverò mia figlia”, realizzato negli Stati Uniti nel 2014. La pellicola è stata sceneggiata e diretta da Michael Feifer. Il regista è conosciuto per aver diretto “Abandoned – Amore e inganno”, “Un matrimonio sotto l’albero” e “Merry Kissmas”. La protagonista del film è l’attrice Kayla Ewell, conosciuta grazie alle apparizioni nelle serie televisive “Beautiful”, “The O.C.”, “Veronica Mars” e “The Vampire Diaries”. È affiancata da Christy Carlson Romano, storica doppiatrice di “Kim Possible” nell’omonima serie a cartoni animati. Nel cast appare anche Bryce Johnson, noto per il ruolo del detective Darren Wilden in “Pretty Little Liars”.

Salverò mia figlia, la trama del film

Rachel, da poco divorziata, si occupa a tempo pieno della figlia Mia. Quando l’ex marito, Daniel, le dice di dover tagliare l’assegno di mantenimento per alcuni problemi finanziari, Rachel decide di tornare al lavoro e mandare la figlia all’asilo nido. Rachel decide di iscrivere la bambina a un asilo nido chiamato “Little Ones”, che sembra sicuro e protetto con tanto di telecamere di sorveglianze. Dopo alcune settimane in cui nota un strano comportamento in Mia, Rachel pensa che la bambina venga maltrattata dalla sua maestra Gabby. La realtà è però molto più tragica: anni prima Gabby, il marito e la loro bambina sono rimasti coinvolti in un’incidente d’auto proprio con Rachel. Ora Gabby vuole vendicarsi e riabbracciare la figlia morta quella notte…

