Alberto Melone, 18enne ucciso dall’amico/ Alghero, tragico gioco? Madre “Non perdono”

Alberto Melone, il 18enne ucciso da Alghero dall’amico Lukas Saba al termine di quello che sembra essere stato un gioco conclusosi tragicamente. E dopo che i genitori del ragazzo hanno preso le sue difese, ribadendo che Lukas non è un assassino e ricordando anche il forte legame di amicizia che legava i due adolescenti, nelle ultime ore a parlare sono stati Antonello Melone, padre di Alberto, e sua moglie Marella: “Al momento è troppo presto per il perdono, io avevo solo lui e adesso non c’è più” ha raccontato la madre, attorno alla quale adesso si è stretta l’intera comunità del centro sardo in attesa che vengano celebrati i funerali del 18enne che dovrebbero essere celebrati giovedì prossimo. “Provo tanta pena per Lukas perché così si è rovinato la vita con le sue stesse mani” ha continuato la madre che, nonostante il dolore, mostra di non covare odio e ha voluto ringraziare le persone che negli ultimi giorni sono stati a trovarli a casa loro.

LA DINAMICA DEL TRAGICO INCIDENTE

A proposito di chi ha parlato in questo caso di bullismo e del classico branco, la madre di Alberto Melone ha detto la sua, spiegando che gli amici del figlio “sono tutti bravi ragazzi, anche se io li vedo fragili e io stessa li vedevo come figli: poi è successo quello che è successo…”. A tal proposito, intanto sono emerse delle piccole novità in relazione a quella che è stata la dinamica del tragico incidente e che ha visto i suoi amici, sotto shock, provare a dare vita a una messa in scena per far sembrare che ad Alberto avesse sparato a bruciapelo uno sconosciuto. La pistola del 19enne Lukas Saba, come si è scoperto, apparteneva al padre: il giovane è stato sentito dal gip di Sassari nel corso dell’interrogatorio di garanzia (per adesso resterà in carcere) e pare che abbia puntato l’arma contro “Albertino” senza aver verificato se fosse o meno carica, centrando così il 18enne al collo e uccidendolo.

