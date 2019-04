CheBanca! e Mediobanca, siti tornano online/ Blackout 24 ore anche per Compass-Mbres

Sono tornati online e disponibili i siti di CheBanca! e Mediobanca, ma anche gli affiliati dello stesso gruppo Compass e Mbres, dopo più di 24 ore di sostanziale blackout e tilt dell’intero servizio. Questa mattina, dopo che per l’intera giornata di ieri e per tutta la notte passata, è tornata la normalità sui portali online di una delle homebanking più diffuse d’Italia generando non pochi problemi e disservizi per i tanti clienti: il guasto era cominciato ieri mattina e stando a quanto riportato dal Sole 24 Ore il tutto pare sia riconducibile a un problema dei server che fanno funzionare i siti del gruppo Mediobanca, per nulla funzionanti nelle ultime 24 ore. Non è tra l’altro la prima volta, sottolinea Teleborsa, che il gruppo segnali difficoltà nella gestione dei server con relativi disservizi agli utenti: si esclude dunque del tutto la possibilità di un presunto attacco hacker.

LE SCUSE DI CHEBANCA!

«Tutti i nostri canali hanno ripreso a funzionare regolarmente. Ci scusiamo nuovamente per il disagio» hanno scritto questa mattina dal canale ufficiale su Facebook della banca online gestita da Mediobanca. Per quanto riguarda invece la necessità di blocco carte e misure d’emergenza dei clienti, ieri sera sempre il canale Fb di CheBanca! scriveva «I problemi tecnici riscontrati su tutti i nostri canali sono in gestione. Vi aggiorneremo non appena l’operatività verrà ripristinata. Nel caso in cui abbiate necessità di bloccare le carte, i contatti sono disponibili su http://update.chebanca.it». Con il ritorno alla normalità invece pare che tutto sia tornato a funzionare, compresi i servizi urgenti e i link utili con relativi accessi personali. Ieri l’intera rete di Mediobanca risultava inaccessibile tranne per gli sportelli bancomat e le carte di credito che anche durante il blackout hanno comunque continuato a funzionare normalmente.

