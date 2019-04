Gianfranco de Lorenzis, processo per molestie/ Video Le Iene: visite mediche “porno”

Giulio Golia è tornato a occuparsi del chirurgo Gianfranco de Lorenzis, il medico accusato di molestie sessuali da una ventina di donne. L’inviato de “Le Iene” si è presentato fuori dal Tribunale di Parma, dove è cominciato il processo nei confronti del chirurgo bariatrico. E visto che diceva alle sue pazienti «vieni che ti lecco le ascelle», lui gli ha chiesto «vuole leccare anche le mie?». Le domande dell’inviato però sono rimaste senza risposta, come si vedrà nella puntata di oggi, martedì 9 aprile 2019. Giulio Golia nei suoi precedenti servizi aveva mostrato come le visite del medico avessero invece i contorni di un film porno tra palpeggianti intimi molto insistenti e baci rubati. Ad accusare Gianfranco de Lorenzis di molestie sessuali ci sono 22 donne che si sono costituite parte civile del processo e alcune delle cui denunce sono state portate in tv da “Le Iene” con i servizi di Giulio Golia.

GIANFRANCO DE LORENZIS A PROCESSO PER MOLESTIE

Nell’udienza la pm Daniela Nunno ha chiesto di poter acquisire agli atti proprio il servizio de “Le Iene” che raccontava il “trattamento” a cui il chirurgo barbarico Gianfranco de Lorenzis era solito sottoporre le sue pazienti. E questo attraverso numerose testimonianze e la registrazione nascosta di una complice del programma di Italia 1. In tribunale si è presentato Giulio Golia, che ha seguito il medico fuori dall’aula e fin dentro un autobus pubblico su cui il chirurgo aveva provato a “rifugiarsi” per sfuggire alle domande dell’inviato. «Dottore lei leccava le ascelle delle pazienti perché la eccitavano. Vuole fare altrettanto con la mia?», gli dice Giulio Golia mentre Gianfranco de Lorenzis lascia il tribunale. «Intende chiedere qualcosa a queste donne?». E lui risponde: «Saluti», senza neppure scusarsi. Una paziente ha raccontato: «Durante le visite ti fa domande sulla sfera sessuale. Chiede quanti rapporti hanno le pazienti, le posizioni e consiglia pure i tempi». Clicca qui per il video che anticipa il servizio.

