Ignazio Marino, caso scontrini: chiesta assoluzione/ Pg: “Il fatto non sussiste”

Ignazio Marino va assolto dall’accusa di peculato e falso per la vicenda degli “scontrini” e delle cosiddette “spese pazze”. Come riportato dall’Ansa, lo ha chiesto davanti alla VI sezione il sostituto procuratore generale della Cassazione, Mariella De Masellis, secondo cui “il fatto non sussiste”. L’ex sindaco di Roma era stato assolto in primo grado, mentre in Appello nel gennaio 2018 era stato condannato a due anni di reclusione. In serata è atteso il verdetto. Dunque, secondo il pg della Suprema Corte la sentenza di secondo grado va annullata senza rinvio. Oggetto del procedimento erano una cinquantina di cene pagate attraverso l’uso della carta di credito che gli fu rilasciata durante il suo mandato dall’amministrazione capitolina. Invece anche nel secondo grado di giudizio era stata confermata l’assoluzione per l’accusa di truffa per le consulenze della Onlus Imagine.

IGNAZIO MARINO, CASO SCONTRINI: OGGI SENTENZA CASSAZIONE

Per i giudici d’Appello, che avevano ribaltato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado, Ignazio Marino avrebbe usato il conto del Campidoglio per pagare cene ad amici e parenti, per un totale di oltre 13mila euro. Invece fu assolto dall’accusa di truffa riguardante i presunti pagamenti irregolari a un dipendente della sua Onlus Imagine. L’accusa, che aveva chiesto la condanna a due anni e sei mesi, sostenne che «26 delle 54 cene avvennero in giorni festivi o prefestivi», in momenti considerati quindi «liberi da impegni istituzionali». L’ex sindaco di Roma la definì una sentenza incomprensibile e annunciò il ricorso in Cassazione, che si pronuncerà oggi. «Sono amareggiato anche se tranquillo con la mia coscienza perché so di non aver mai speso un euro pubblico per fini privati. Con lo studio Musco continuerò la mia battaglia per la verità e la giustizia in Cassazione», spiegò Marino. «La sentenza di condanna del Prof. Marino appare priva di qualsiasi fondamento razionale e giuridico», dichiarò l’avvocato Enzo Musco, come riportato dall’Agenzia Dire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA