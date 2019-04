In vendita la villa di Eduardo De Filippo/ Velletri: ecco quanto costa

La villa che fu di Eduardo De Filippo è in vendita. E’ questa la notizia che ha scosso gli appassionati di teatro di tutta Italia, da quando nelle ultime ore si è appreso che l’abitazione in cui l’attore napoletano ha trascorso tutti i suoi weekend e le vacanze estive fino alla morte nel 1984, è stata messa in vendita dagli attuali proprietari sul portale Immobiliare.it. La villa a 3 piani, situata a Velletri, rappresenta un piccolo spaccato della vita culturale d’Italia: nei suoi ambienti, infatti, non solo si è mosso il grande interprete di “Natale in casa Cupiello”, ma anche Gian Maria Volonté, che di De Filippo sposò la figlia angelica Ippolito. Ed è proprio in questa casa che si tenne la veglia funebre dello stesso Volonté, stroncato da un infarto mentre lavorava sul set del film “Lo sguardo di Ulisse”.

LA VILLA DI EDUARDO DE FILIPPO IN VENDITA

Quanti soldi servono per acquistare questo patrimonio prima di tutto culturale e poi immobiliare? Gli attuali proprietari, che sono venuti in possesso della casa che fu di Eduardo De Filippo quando la figlia, angelica Ippolito, decise di venderla all’indomani della morte di Volonté, chiedono una cifra di poco superiore al milione e mezzo di euro. Certo non si tratta di noccioline, ma neanche di una cifra spropositata considerando l’ex proprietario e il fatto che si tratti di una villa a 3 piani. Sul sito immobiliare.it la casa viene così descritta:”Al piano terra si articola un salone triplo circondato da vetrate che affacciano sul giardino, la cucina, la sala da pranzo e un’area fitness dotata di sauna. Le quattro camere da letto si trovano al piano superiore, dove sono stati ricavati tre bagni e un altro salone a vetri che guarda verso il mare e si apre sulla terrazza panoramica. All’ultimo piano l’edificio termina con una mansarda. Nel parco di oltre due ettari si trovano anche tre villini da circa 70 metri quadri che possono essere messi a reddito. La villa e i tre immobili più piccoli possono essere venduti anche singolarmente”.

